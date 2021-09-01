РФ ввела обязательную маркировку молочной продукции сроком хранения более 40 суток

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В РФ с 1 сентября стартовал второй этап обязательной цифровой маркировки молочной продукции: требования маркировки теперь распространяются на молочные продукты со сроком хранения более 40 суток.

Цифровая маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась 20 января этого года. Обязательная маркировка вводится в несколько этапов: с 1 июня вступили в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. Производители должны будут наносить на упаковку коды Data Matrix - на своих линиях или в типографиях.

Также с 1 декабря 2021 года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе, с 1 сентября 2022 - объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

По данным ЦРПТ, оператора системы маркировки, регистрацию и учет продукции в системе прошли более 90% производителей молочной продукции сроком хранения от 40 суток.

"С 20 января, когда началась регистрация участников оборота в системе маркировки, к "Честному знаку" (система маркировки - ИФ) присоединилось 92% производителей, выпускающих продукцию со сроком годности более 40 дней. Они готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готовы 64 типографии, их мощности покрывают потребности отрасли", - сказал заместитель генерального директора оператора Реваз Юсупов (его слова процитированы в сообщении ЦРПТ).

По данным компании, готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители.

Так, завершил подготовку к маркировке крупнейший в РФ производитель сырого молока "ЭкоНива", который в последние годы активно развивает направление переработки. "Площадки Аннинского молочного завода и "Мосмедыньагропром", входящие в группу "ЭкоНива", с 1 сентября начнут маркировать продукцию со сроком годности более 40 дней средствами идентификации "Честный знак" в полном объеме. В настоящее время завершается отладка технических и IT-решений для корректного нанесения и ввода в эксплуатацию кодов маркировки. Основным способом нанесения компания выбрала заказ упаковки с "Честным знаком" в типографии", - сообщила руководитель GR-службы группы "Эконива" Любовь Аксенова (ее цитирует пресс-служба ЦРПТ). Под требования обязательной маркировки подпадают ультрапастеризованное молоко, сливки и сливочное масло производства "ЭкоНивы". "Они выпускаются на двух площадках группы в Калужской и Воронежской областях. Изменения затронули четыре высокоскоростные линии", - отметила Аксенова.

ГК "Молвест" (ТМ "Вкуснотеево") ранее в августе сообщила, что заканчивает подготовку ко второму этапу маркировки. Специальное оборудование для нанесения штрих-кодов Data Matrix было установлено на восьми производственных линиях. "В период подготовки ко второму этапу маркировки были некоторые сложности: типографии, с которыми мы сотрудничаем, не готовы к печати кодов на упаковке, поэтому мы вынуждены были инвестировать в принтеры и другое оборудование для нанесения кодов непосредственно на производственных линиях. Мы дополнительно наняли и обучили более 25 человек для работы на этом оборудовании и его обслуживании. Из-за большого спроса и сложностей с комплектующими подрядчики оборудования по нанесению кодов задержали его поставку. Однако все проблемы решены и наши предприятия с этой недели уже выпускают маркированную продукцию", - говорил генеральный директор ГК "Молвест" Анатолий Лосев.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В 2019 году правительство утвердило соглашение о ГЧП в маркировке и назначило частным партнером "Оператора-ЦРПТ". Соглашение с компанией было подписано на 15-летний срок. За это время ее инвестиции в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).