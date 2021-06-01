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В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В России с 1 июня начинается обязательная маркировка мороженого и сыров.

В РоссииМинсельхоз объявил о готовности производителей сыров к выпуску продукции с маркировкойЧитать подробнее

Цифровая маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась 20 января. Обязательная маркировка вводится в несколько этапов: сначала вступают в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. Производители должны будут наносить на упаковку коды Data Matrix.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

По данным оператора системы маркировки - ЦРПТ, среди производителей мороженого к системе маркировки присоединились 84% компаний, среди производителей сыра - 96%. О внедрении системы маркировки на своих производствах уже заявили как крупные игроки рынка (Valio, "Карат", "Молвест"), так и небольшие предприятия, говорится в сообщении ЦРПТ.

Компании уже эмитировали 1,145 млрд кодов маркировки. С 20 января заказ кодов осуществили 826 компаний.

Готовность к маркировке также подтвердили типографии и интеграторы, отметил ЦРПТ.

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Несмотря на пиковые нагрузки в преддверии обязательной маркировки, система работает без задержек и сбоев, сообщил оператор. В последние дни отмечался всплеск эмиссии кодов. 27-28 мая нагрузка на систему маркировки "Честный знак" выросла в восемь раз. Только за прошедшую неделю компании Unilever, "Карат", Valio и "Молвест" заказали в системе более 87,5 млн кодов. 99% документов обрабатывается менее 10 минут. Для обработки кодов молочной продукции ЦРПТ в два раза увеличил количество серверов, чтобы гарантировать скорость работы системы.

При этом некоторые компании достаточно поздно начали подготовку к обязательной маркировке, не заключили контракты с интеграторами, поэтому могут не успеть завершить ее к 1 июня, предупреждал ЦРПТ. Это не повлияет на рынок и на потребителей, прогнозирует оператор.

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"Дефицита точно не будет. Наша молочная отрасль работает круглосуточно и производит широчайший ассортимент безопасной и качественной молочной продукции", - сказала председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая (ее слова цитирует пресс-служба ЦРПТ). Для недопущения роста цен на продукцию союз обратился в правительство РФ с просьбой рассмотреть меры государственной поддержки молочной отрасли на покрытие издержек, связанных с внедрением цифровой маркировки, добавила она.

"Агрокомплекс им. Ткачева" заявил, что полностью готов к первому этапу маркировки. "С июня мы готовы соответствовать всем требованиям закона, все производимые нами сыры и мороженое будут иметь специальные идентификационные знаки. Все последующие этапы внедрения пройдут по плану", - сказал генеральный директор "Агрокомплекса" Евгений Хворостина (его слова приведены в сообщении компании).

Ряд производителей критиковал маркировку. Так, гендиректор переработчика молока "Молвест" Анатолий Лосев называл маркировку одной из причин снижения инвестиционной привлекательности отрасли в последнее время. "Молвест" присоединился к эксперименту по маркировке молочной продукции осенью 2020 года. Необходимо было оснастить 69 различных производственных линий. Затраты на введение маркировки "Молвест" оценивал в 280 млн рублей.

"Предприятия компании на данный момент готовы к введению маркировки: мы обучали людей, инвестировали значительные средства. В целом на расходы на маркировку заложено 280 млн рублей. Это существенная сумма, составляющая примерно четверть годового инвестиционного бюджета", - говорил Лосев.

ЦРПТ

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