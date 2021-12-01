Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом blue chips на фоне дорожающих нефти (Brent поднялась к $82,8 за баррель) и металлов, а также внешних фондовых индикаторов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-1,2%, превысив рубежи 3900 и 1650 пунктов соответственно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3908,51 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1665,24 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 73,94 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+2%), "АЛРОСА" (+1,2%), "НЛМК" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), "МТС" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +1% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "ММК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,2%), Polymetal (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "Магнита" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Во "втором эшелоне" выросли акции "Трубной металлургической компании" (+2,2%, до 77,14 рубля) на фоне вышедшего отчета за III квартал: скорректированная EBITDA выросла на 19% ко второму кварталу и достигла 16,758 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду умеренно позитивный (растут нефть, металлы, индексы акций в Азии), а к негативным факторам можно отнести заявление председателя ФРС Пауэлла, который полагает уместным завершить программу покупки облигаций ранее намеченных сроков. Инфляционное давление, скорее всего, сохраниться до середины следующего года и ФРС будет использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы избежать укоренения инфляции.

В Европе склоняются к обязательной вакцинации определенных групп граждан, а также возвращению ряда мер по обеспечению социальной дистанции. Все это приправляется отменой авиасообщения с более чем десятком стран, где новый штамм "омикрон" получает наибольшее распространение.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в фокусе внимания инвесторов в среду будет публикация данных ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе США, а также выход индекса ISM в промышленности США в ноябре. Скорее всего, оба показателя останутся на высоком уровне, что окажет рынкам некоторую поддержку.

Улучшение внешнего фона и отскок цен на энергоносители окажут поддержку российскому рынку акций, что приведет к росту индекса МосБиржи в район 3950 пунктов, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник снизились на 1,6-1,9% на опасениях по поводу нового штамма коронавируса "омикрон". Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги, сообщает MarketWatch.

Между тем председатель Федрезерва Джером Пауэлл предупредил, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

Тем временем индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре упал до минимальных за 9 месяцев 109,5 пункта сравнению с пересмотренными 111,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 111 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 110 пунктов.

Тем временем, в Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,9%), при этом торги характеризуются повышенной волатильностью из-за опасений относительно распространения нового штамма COVID-19.

Первые случаи "омикрон" подтверждены в Бразилии. Таким образом Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма коронавируса.

Администрация США для предотвращения распространения "омикрон" на территории страны готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих, включая американцев, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Нефть утром в среду отскочила вверх после падения днем ранее. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $71,43 за баррель (+3,2% и -5,4% во вторник), январская цена WTI - $68,1 за баррель (+3% и -5,4% накануне).

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы в среду в 18:30 по московскому времени. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают падения запасов на 2,7 млн баррелей.