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Энергопотребление в РФ в ноябре выросло на 5%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России в последний месяц осени составило 98,48 млрд кВт.ч, что на 5% больше уровня ноября 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго со ссылкой на замглавы ведомства Евгения Грабчака.

При этом за январь-ноябрь оно достигло 997,7 млрд кВт.ч (+5,5% к аналогичному периоду прошлого года).

По его словам, производство электроэнергии в ноябре составило около 100,77 млрд кВт.ч (+6,2%), за одиннадцать месяцев - 1,019 трлн кВт.ч (+6,5%).

Как сообщал Грабчак в начале ноября, ведомство ожидало увеличение потребления электроэнергии в этом году в РФ на 2% к доковидному уровню.

"Системный оператор" (также раскрывает оперативные данные по потреблению, в том числе в единой энергосистеме) прогнозирует рост потребления в этом году на 5% к 2020 году и на 2,2% - к "доковидному" 2019 году. Данные по ноябрю оператор пока не раскрывал.

Минэнерго РФ Евгений Грабчак

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