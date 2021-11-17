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Минэнерго ожидает увеличения максимума энергопотребления в осенне-зимний период

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Максимум энергопотребления может увеличиться в текущий осенне-зимний период на 3 ГВт, сообщил на заседании правительства глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"В отопительный сезон продолжится рост энергопотребления, вызванный восстановлением экономики после пандемии. Мы также прогнозируем увеличение максимума электропотребления на три гигаватта, до 160 гигаватт", - сказал министр.

Как ранее сообщал Шульгинов, Минэнерго РФ прогнозирует рост энергопотребления в осенне-зимнем периоде 2021-2022 гг. чуть больше чем на 3%.

За январь-октябрь потребление увеличилось на 5,6%, до 899 млрд кВт.ч.

Николай Шульгинов Минэнерго

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