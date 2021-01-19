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Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 4,3% на фоне морозов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России увеличилось с начала года на 4,3% на фоне холодной зимы, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

По его словам, без учета погодного фактора увеличение составило 0,6%. "Очевидно, основной прирост дает более холодная зима. Однако данные, очищенные от температурного фактора, показывают увеличение потребления на 0,6%. Это свидетельствует о повышении экономической активности в стране", - пояснил Грабчак.

Как сообщалось, в 2020 году потребление электроэнергии в единой энергосистеме России составило 1,033 трлн кВт.ч, что на 2,4% меньше показателя 2019 года, в целом по России оно сократилось на 2,3%, до 1,05 трлн кВт.ч Производство в 2020 году в ЕЭС составило 1,047 трлн кВт.ч (-3,1%), по стране - 1,063 трлн кВт.ч (-3%).

Евгений Грабчак Минэнерго

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