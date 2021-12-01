Владелец "Уралхима" рассказал о намеках властей насчет фиксации цен на удобрения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Уралхим" и "Уралкалий" готовы зафиксировать цены на удобрения для внутреннего рынка до конца 2022 года, заявил журналистам владелец компаний Дмитрий Мазепин.

"Правительство сделало нам намек, что они бы хотели, чтобы цены были зафиксированы до конца (следующего - ИФ) года. Мы понимаем этот намек, но вернемся (к обсуждению - ИФ) в конце мая", - отметил Мазепин, комментируя решение о фиксации цен для внутреннего рынка до мая 2022 года.

"Мы как компания - я за свои компании отвечаю - мы готовы зафиксировать цены до конца 2022 года", - заявил бизнесмен.

Цены на удобрения для внутреннего рынка были заморожены основными производителями в июле этого года на фоне их сильного роста на экспортных рынках. Режим сдерживания цен первоначально действовал до конца осенней посевной, а затем был продлен до конца 2021 года.

В середине ноября генеральный директор "ФосАгро", глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев говорил журналистам, что производители удобрений готовы продлить режим фиксации цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года. Он отмечал, что при этом производители хотели бы получить встречные гарантии равномерной выборки объемов аграриями. "Помимо фиксации цен, речь идет о гарантии объемов поставки. Нам нужна гарантия встречных покупок. Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения", - говорил Гурьев.