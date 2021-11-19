Производители удобрений готовы зафиксировать цены в России до конца мая

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Производители удобрений готовы продлить фиксацию цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года, заявил журналистам гендиректор "ФосАгро", глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, сейчас такая возможность обсуждается на фоне сложной ситуации на мировых рынках.

"По сути, мы полностью убираем себя из инфляции 2022 года", - отметил он.

В июле этого года крупнейшие производители удобрений, в том числе "ФосАгро", "Акрон", "ЕвроХим", заявили о готовности зафиксировать цены для отечественных аграриев на текущих уровнях. В октябре они продлили эти меры до конца 2021 года, чтобы дать сельхозпроизводителям шанс подготовиться к весеннему севу.