Мазепин редомицилировал в РФ компании, через которые контролирует "Уралхим"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Дмитрий Мазепин перерегистрировал компании, через которые контролирует группу "Уралхим", с Кипра в российскую юрисдикцию.

На этой неделе компании "Уралхим Холдинг" и "СиАй-Кемикал Инвест Лимитед" стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область), сообщается на сайте САР.

Uralchem Holding принадлежит 99,9% акций АО "ОХК "УралХим". Мазепин контролирует материнскую структуру группы через CI-Chemical Invest.

"Уралхим" - один из крупнейших в России производителей минудобрений, создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Мазепину. В состав холдинга входят заводы в Воскресенске (Московская область), Кирово-Чепецке (Кировская область), два предприятия в Пермском крае. Также "Уралхиму" принадлежит крупнейший в России производитель хлористого калия - "Уралкалий".