Эксперты сочли, что ЦБ может повысить ставку сразу на 100 б.п. из-за разгона инфляции

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Резкий рост недельной инфляции в РФ подталкивает Банк России к повышению ключевой ставки в декабре сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

Инфляция в РФ с 23 по 29 ноября, по данным Росстата, резко ускорилась - до 0,46% после 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября и резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября.

Годовая инфляция на 29 ноября, исходя из данных Росстата, выросла до 8,38% с 8,06% на 22 ноября, 8,10% на 15 ноября, 8,07% на 8 ноября, 8,14% на 1 ноября и 8,13% на конец октября. Таким образом, надежды на то, что годовая инфляция в РФ в октябре прошла пик на уровне 8,1% и начнет замедляться в ноябре-декабре на фоне высокой базы конца прошлого года, не сбылись.

"Конечно, такие цифры из разряда шокирующих. Даже без учета резкого подорожания Турции остается много товаров, быстро растущих в цене. С высокой вероятностью итог за год окажется значимо выше прогноза ЦБ (7,4-7,9% - ИФ)", - сообщил директор по инвестициям "Локо-инвеста" Дмитрий Полевой. Он добавил, что первоначальный прогноз повышения ставки на 100 б.п. в декабре остается неизменным с вероятностью дальнейших повышений в первом полугодии 2022 года.

Главный экономист ING по России Дмитрий Долгин отметил, что недельные данные оказались выше ожиданий (0,15-0,20%). "Основная причина столь сильного ускорения - Росстат зафиксировал всплеск стоимости поездки в Турцию на 55,2% н/н (неделя к неделе - ИФ), тогда как в остальных сегментах было преимущественно замедление роста цен. Поэтому выводы здесь не совсем однозначные. С одной стороны, рост цен в 1,6 раза на поездки в Турцию вряд ли устойчив, и дополнительных опасений относительно тренда особо не вызывает. С другой стороны, теперь уложиться в прогноз ЦБ на конец года будет сложно, и это дополнительный риск с точки зрения репутации ЦБ и инфляционных ожиданий населения", - заявил эксперт.

По его словам, потолок ключевой ставки в 8,5% был обозначен при условии развития экономической ситуации в соответствии с базовым сценарием ЦБ, от которого намечается отклонение. "Поэтому формально у ЦБ нет препятствий рассматривать и более агрессивный шаг, чем 100 базисных пунктов на заседании 17 декабря. Но фактическое решение все еще имеет шанс быть в диапазоне 50-100 базисных пунктов, принимая во внимание, что шансы уложиться в большинство остальных параметров макропрогноза, особенно на 2022 год, все еще сохраняются", - отметил Долгин.

"Текущий темп роста (даже с исключением роста стоимости путевок в Турцию) превышает сезонные нормы и наши и рыночные ожидания. Такие темпы роста вряд ли позволят инфляции снизиться до ориентира ЦБ к концу года. Скорее всего, рост цен может составить 8,2-8,3%. Давление со стороны категорий с ограниченным предложением продолжается. На наш взгляд, ЦБ нужно будет повысить ставку на 100 базисных пунктов для снижения влияния вторичных эффектов", - сказал главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.), сказала во вторник журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.