РЖД без строительства ВСМ Москва-Петербург ждут потерь в грузоперевозках

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" без строительства новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург из-за ограничений провозной способности на подходах в порты Северо-Запада РФ ожидает недовоза туда до 40 млн тонн грузов в год, потери до 31 млн тонн в петербургском транспортном узле, пишет во вторник "Коммерсантъ".

Газета ссылается на документы к состоявшемуся на прошлой неделе совещанию у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В них также отмечается, что может быть не достигнута задача по росту контейнерных перевозок в 4 раза в 2024 году к уровню 2017 года. Монополия настаивает, что "без ВСМ проект развития железнодорожной инфраструктуры северо-западного региона становится неэффективным".

"Неочевидная связь между грузопотоками и пассажирской высокоскоростной магистралью объясняется так: строительство (последней - ИФ) позволит переключить на нее пассажиропотоки с существующего скоростного направления (с "Сапсанов") и высвободить провозные способности, чтобы обеспечить прирост перевозок в порты Северо-Запада на 67,5 млн тонн к уровню 2020 года, до 220 млн тонн, из них 40 млн тонн – по направлению Санкт-Петербург - Бологое - Москва", - уточняет издание.

Альтернатива строительству ВСМ для вывоза 220 млн тонн грузов – расширение существующей инфраструктуры, и РЖД оценивают его в 1,6 трлн руб., добавляет "Коммерсантъ". Правда, такой вариант, отмечается в документе монополии, не позволит обеспечить дополнительную потребность в перевозке 18 млн пассажиров на направлении Москва - Санкт-Петербург. Свои потери от недовывоза 40 млн тонн грузов и 18 млн пассажиров РЖД оценивают в 27 млрд и 76 млрд руб. в год соответственно.

Источник газеты, знакомый с проектом, перечислил риски для грузового движения, возникающие при отказе от строительства высокоскоростной магистрали: недовывоз угля, нефтегрузов, удобрений и контейнеров, составляющих перспективные грузопотоки в морские порты Северо-Запада, а также 40 млн тонн грузов, формируемых на Северном широтном ходе.

Также возникают риски от затруднения пропуска экспортных грузов Белоруссии в направлении морских портов РФ и проблемы при строительстве терминалов по поручениям президента и правительства РФ – Приморского универсального перегрузочного комплекса и угольного терминала "Лавна".

Проект "петербургской" ВСМ предполагает снижение времени перевозки пассажиров между городами до 2 ч 15 мин., закончить стройку планировалось в 2027 году. Правительство утвердило трассу в сентябре. В финансовой модели стоимость магистрали составляет 1,7 трлн руб., из них 760,1 млрд руб. должны предоставить РЖД, 470,1 млрд руб. – российские банки, 468,4 млрд руб. – поступить из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Частично проект предусматривает концессию (на участке Логовежь-Обухово, стоимость – 950,6 млрд руб.). В документе говорится, что средства на высокоскоростную магистраль предусмотрены в инвестиционной программе монополии полностью, в июне-августе согласовано выделение средств из ФНБ, а с банками подписан меморандум, пишет "Коммерсантъ", напоминая при этом, что в правительстве стали обсуждать отказ от ВСМ.

Тогда РЖД говорили о возможной замене магистрали грузовым ходом, а эксперты и участники рынка утверждали, что нового грузопотока между Москвой и Петербургом, который требовал бы этого, просто нет, пишет газета.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отмечает, что под грузовое движение сейчас реконструируется участок Дмитров-Сонково-Мга, но пока как однопутный и неэлектрифицированный, под 26 пар поездов в сутки. При отказе от ВСМ ничто не мешает произвести полную реконструкцию с созданием второго главного пути и электрификацией, что позволит пропускать более 100 пар поездов, считает он.

Однако эксперт уверен, что стоимость этих мероприятий куда меньше 1,6 трлн руб., тем более что для строительства не понадобится изымать земли. Альтернативой, заявил изданию Янков, может стать расширение главного хода Москва - Бологое - Санкт-Петербург, чтобы на всем протяжении было четыре пути. Тогда два пути можно было бы выделить под грузовое движение.

Второй главный путь на участке Дмитров - Сонково - Мга и электрификация участка Савелово - Будогощь (498 км) фигурируют среди тех замещающих мероприятий, которые, по мнению РЖД, позволят освоить грузовую базу в случае отказа от ВСМ, пишет "Коммерсантъ". Но перечислены также и менее очевидные стройки – в частности, пятый и шестой главные пути на участке Москва - Крюково (Алабушево) протяженностью 42 км и Санкт-Петербург - Обухово (11,8 км). Это входы высокоскоростной магистрали в столицы.

Янков уверен, что строительство входов в Москву для грузового движения не нужно: основной грузопоток следует в обход столицы, что подтверждается и выносом за ее пределы грузовых дворов. Впрочем, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 17 ноября говорил в интервью "России 24", что входы в Москву "надо делать независимо ни от чего".