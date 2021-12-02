Нефть Brent подорожала до $69,23 за баррель

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Беспокойство у трейдеров вызывает риск введения очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырьё.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

В центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также с появлением штамма "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в четверг составляет $69,23 за баррель, что на $0,36 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,36 (0,5%) - до $68,87 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,95 за баррель, что на $0,38 (0,58%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов снизилась на $0,61 (0,9%) и составила $65,57 за баррель.

В ноябре Brent подешевела на 16%, WTI - на 21%. Месячное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 900 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали падения на 2,7 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей, дистиллятов - на 2,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост соответственно на 900 тыс. баррелей и 1 млн баррелей.