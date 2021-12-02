Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением blue chips вслед за упавшей накануне вечером нефтью (Brent откатилась ниже $70 за баррель) и металлами, а также на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в США и Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%, при этом в лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" и "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3945,37 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1680,55 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 73,97 рубля (-0,31 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,4%), "Татнефти" (-1,4%), "Роснефти" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -0,4% "префы"), ВТБ (-1%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "НЛМК" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "Магнита" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Выручка АФК "Система" в III квартале 2021 года составила 225,12 млрд рублей, увеличившись год к году на 21,8%; скорректированная OIBDA корпорации выросла на 4,7% - до 75,03 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Показатели "Системы" оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки на 16,7% - до 215,75 млрд рублей и OIBDA в размере 73,64 млрд рублей (при росте показателя на 2,8%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, большинство инвесторов продолжают следить за новостями о распространении нового штамма коронавируса "омикрон", поскольку, учитывая возможную реакцию Пекина на вирус, есть вероятность резкого ухудшения в цепочках поставок в мировой торговле и очередного всплеска инфляции на этом фоне.

Также давление на фондовые рынки оказало заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможности более быстрого сворачивания программы покупки облигаций, что открывает дверь для более раннего повышения процентных ставок.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, хотя опасения относительно "омикрон"-штамма и сдерживают "быков", явных указаний на ухудшение эпидемиологической ситуации нет, что создает условия для снятия перепроданности рынков. В центре внимания инвесторов в четверг выступления ряда представителей ФРС, способных скорректировать ожидания по заседанию ФРС 14-15 декабря, на котором, вероятно, будет объявлено об ускорении сворачивания программ выкупа.

Учитывая слабость рынка нефти и смешанную динамику мировых фондовых площадок, на рынок акций РФ могут вернуться негативные настроения, вынудив индекс МосБиржи отступить к 3900 пунктам.

Поводом для просадки нефти выступили очередное ухудшение настроений на американских финансовых рынках и отсутствие ясности, сможет ли ОПЕК+ пойти на откладывание планов по расширению добычи в январе. Не очень порадовали инвесторов и недельные данные Минэнерго США, показавших сокращение резервов нефти меньше ожиданий при слабом росте загрузки мощностей НПЗ в стране.

Рынок нефти выглядит уязвимым. Но сформированная перепроданность в отсутствие ухудшения общерыночного сантимента позволяет рассчитывать на новые попытки Brent вернуться в диапазон $70-80 за баррель, который является в настоящее время более оправданным с фундаментальной точки зрения, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в ближайшие две недели фондовые рынки будут оценивать влияние штамма "омикрон" на рост мировой экономики, и обстановка на биржах будет нервной.

ОПЕК+ в четверг примет решение, увеличивать ли добычу нефти в январе или ограничить поставки. Учитывая то, что эксперты ОПЕК+ ожидают профицита нефти в первой половине 2022 года и ухудшили прогноз по спросу на нефтепродукты, вряд ли станы ОПЕК+ в ближайшее время будут агрессивно наращивать нефтедобычу. Из-за закрытия некоторых линий авиасообщений упадет потребление авиакеросина. Заместитель министра энергетики США Дэвид Терк сообщил, что администрация президента США может скорректировать сроки запланированного высвобождения стратегических запасов нефти, если мировые цены на энергоносители существенно упадут.

С высокой долей вероятности в ближайшее время индекс РТС протестирует снизу 1710 или даже 1746 пунктов и там можно будет замерить силу рынка. Акции "Газпрома" могут протестировать зону сопротивления 350-360 рублей. Покупать эти акции в районе поддержки 320 рублей интересно, в районе сопротивлений - не очень, считает Верников.

В США в среду индексы акций снизились на 1,2-1,8% после появления информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". По данным Минздрава США, первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

Несмотря на то, что потенциальное появление "омикрона" в Штатах было ожидаемым, официального заявления об этом оказалось достаточно, чтобы рынок, до этого настроенный довольно позитивно, перешел к падению, отмечает Market Watch.

Дополнительное давление на рынок оказало заявление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что он считает целесообразным рассмотрение Федрезервом возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании, из-за увеличения рисков ускорения инфляции.

Опубликованные в среду статданные указали на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов. Согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,9%).

Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон".

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2021 года выросла на 0,3% по сравнению с предшествующими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные Банка Кореи. Это совпало с предварительными данными, однако аналитики ожидали роста на 0,6%, пишет Trading Economics.

В годовом выражении ВВП страны в минувшем квартале вырос на 4% против роста на 6% во втором квартале.

Инфляция в Южной Корее в ноябре ускорилась до максимума за десять лет - 3,7% против 3,2% в октябре, показали данные статистического ведомства. Аналитики в среднем ожидали, что потребительские цены в стране вырастут на 3,1%, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после снижения накануне на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,86 за баррель (+1,4% и -0,5% в среду), январская цена WTI - $66,53 за баррель (+1,5% и -0,9% накануне).

Беспокойство у трейдеров вызывает риск введения очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырье.

В центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также с появлением штамма "омикрон".

В ноябре Brent подешевела на 16%, WTI - на 21%. Месячное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 900 тыс. баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 1,45-2,7 млн баррелей.