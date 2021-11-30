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Путин поручил за неделю подготовить новый план действий в связи с появлением "омикрона"

Путин поручил за неделю подготовить новый план действий в связи с появлением "омикрона"
Президент России Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в недельный срок представить ему обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон".

Об этом Путин заявил, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет". Он отметил, что этот штамм повлиял и на темпы восстановления мировой экономики после пандемии.

"Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались под вопросом. Причина всем хорошо известна - очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям", - рассказал Путин.

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Он подчеркнул, что "в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма".

Президент добавил, что нужно быть готовыми к любым изменениям коронавируса. "Прежде всего, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни", - заявил глава государства.

По его словам, учитывая глобальный характер инфекции, эффективный ответ эпидемии можно дать только сообща с другими странами.

"Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса", - сказал Путин.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы и содержит большое количество мутаций.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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