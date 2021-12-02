Совет директоров ОАК одобрил присоединение компаний "МиГ" и "Сухой"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации одобрил объединение с компаниями "МиГ" и "Сухой", окончательное решение примут акционеры на внеочередном собрании в январе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК.

"Предстоящее объединение - важнейшее событие для авиационной отрасли. В единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база. Мы закладываем основу будущего самолетостроения России", - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого процитировали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, решение объединить ОАК, "МиГ" и "Сухой" в одну организацию было принято на заседании совета директоров 30 ноября, вопрос о реорганизации вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года.

"Помимо выполнения функций корпоративного центра, ОАК станет операционной компанией, будет непосредственно управлять производственными площадками и конструкторскими бюро, реализовывать авиационные программы и заниматься разработкой перспективной техники", - сказали в пресс-службе.

"При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться", - подчеркнули в ОАК.

Там отметили, что упрощение корпоративной структуры ОАК позволит исключить дублирующие административные функции и сократить общехозяйственные затраты корпорации.

"При этом планируется развитие общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. Наряду с другими мерами, это должно обеспечить повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ОАК в целом", - заявили в пресс-службе.

В ОАК напомнили, что текущее управление компаниями "Сухой" и "МиГ" было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) "МиГа" были переданы "Сухому", а функции ЕИО "Сухого" - в ПАО "ОАК". Кроме того, ОАК напрямую управляет компанией "Туполев" - разработчиком и производителем стратегических бомбардировщиков, а также компанией "Ильюшин", создающей транспортные самолеты.

Компания "Сухой" серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57, легким истребителем Су-75 Checkmate и тяжелым ударным беспилотником "Охотник".

По результатам 2020 года компания получила выручку 140 млрд рублей (на 46% выше уровня 2019 года) и чистую прибыль 5,6 млрд рублей (на 26% больше, чем годом ранее), сообщили в ОАК.

Корпорация "МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны РФ (в 2018 году подписан контракт на шесть машин). Также в компании ведется модернизация высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, который стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал". Кроме того, на площадке "МиГа" ЛАЗ им. Воронина в Луховицах осуществляется окончательная сборка регионального пассажирского самолета Ил-114.

По данным ОАК, в 2020 году выручка компании составила 70 млрд рублей, превысив уровень 2019 года на 19%.