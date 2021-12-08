В ЦБ отметили, что годовая инфляция будет значимо выше таргета большую часть 2022 года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России будет находиться значимо выше таргета в 4% большую часть 2022 года, устойчивый рост цен будет виден только в октябре следующего года, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Даже при значительном снижении текущего темпа роста цен годовой показатель может оставаться на сравнительно высоком уровне, значимо выше нашей цели на протяжении большей части года в связи с тем, что в нем будет продолжать сидеть высокая инфляция сентября-октября этого года. Только когда эти высокие значения выйдут из окна расчета годовой инфляции, а это произойдет в октябрьской инфляции следующего года, только тогда в полной мере будет виден уровень устойчивого роста цен. До сентября следующего года включительно высокие значения этого года будут поддерживать годовую инфляцию", - сообщил Заботкин в интервью "Интерфаксу".

По прогнозу ЦБ, устойчивая составляющая инфляции к концу следующего года вернется к 4%. "Это то, что соответствует прогнозу 4-4,5%, он не 4%, а именно 4-4,5% в связи с тем, что мы приходим к цели сверху. В первой половине года текущий темп роста цен, наверное, будет несколько выше 4%, соответственно в среднем за год он будет несколько выше 4%, даже если рост цен в конце следующего года будет уже на 4%", - отметил зампред ЦБ.

Банк России в декабре при принятии решения по ставке будет учитывать инфляционное давление в 2022 году и ситуацию с инфляционными ожиданиями, добавил Заботкин.

"Хочу подчеркнуть, что для декабрьского решения будет важно не только и не столько, какая инфляция будет вырисовываться на конец декабря, сколько понимание того, насколько данные за октябрь-ноябрь совокупно добавляют к нашему пониманию устойчивого уровня инфляционного давления, который определяет степень инфляционного давления в следующем году. Это то, что будет лежать в основе решения. Плюс картина по инфляционным ожиданиям тоже для нас очень важна, потому что это то, что является существенной частью драйверов этого самого устойчивого инфляционного давления", - сказал зампред ЦБ.