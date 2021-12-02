ConocoPhillips закрыла сделку по покупке у Shell активов в Пермском бассейне за $9,5 млрд

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания ConocoPhillips закрыла сделку по покупке у британо-нидерландкой Royal Dutch Shell активов в Пермском бассейне примерно за $9,5 млрд.

Ожидаемая добыча на этих месторождениях в 2022 году составит около 200 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, говорится в пресс-релизе Conoco.

О сделке было объявлено в конце сентября. Аналитики говорили, что это одна из крупнейших сделок в отрасли за последнее время.