ConocoPhillips завершила IV квартал с чистой прибылью

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips сообщила о прибыли в IV квартале за счет роста цен на нефть, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль компании составила $2,6 млрд, или $1,98 в расчете на акцию, против чистого убытка в $0,8 млрд, или $0,72 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,27 на акцию против убытка в $0,19 на акцию.

Выручка компании выросла до $15,96 млрд с $6,05 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,19 на акцию при выручке в $13,45 млрд.

Объем добычи компании в минувшем квартале без учета Ливии увеличился до 1,567 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,144 млн б.н.э./с годом ранее.

По итогам 2021 года производство составило 1,527 млн б.н.э./с, с учетом Ливии - 1,567 млн б.н.э./с. Средняя цена реализации углеводородов поднялась до $54,63 за б.н.э., что на 70% превышает уровень 2020 года.

В 2022 году Conoco планирует нарастить добычу до 1,8 млн б.н.э./с с учетом Ливии. В первом квартале ожидается производство в диапазоне 1,75-1,79 млн б.н.э./с, что практически совпадает с показателем за четвертый квартал, отмечается в сообщении.

Чистая прибыль компании в прошлом году составила $8,1 млрд, или $6,07 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $2,7 млрд, или $2,51 на акцию, полученным в 2020 году.

Conoco сообщила также о том, что в 2022 году увеличит объем денежных средств, которые она планирует вернуть акционерам, на $1 млрд. В результате он достигнет $8 млрд, что более чем на 30% превышает сумму за 2021 год.

За последний год рыночная стоимость компании удвоилась, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 19,8% за этот период.