Moody's ухудшило рейтинг "Рольфа" до "B1", может продолжить его снижение

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило, что снизило корпоративный рейтинг крупнейшего российского автодилера АО "Рольф" до "B1" с "Ba3", рейтинг вероятности дефолта - до "B1-PD" с "Ba3-PD".

Агентство поставило эти рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения, говорится в пресс-релизе. Пересмотр может продолжаться около трех месяцев.

Поводом для рейтинговых действий стала новость о том, что Химкинский городской суд Московской области рассмотрит гражданский иск прокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с "Рольфа" и его основателя Сергея Петрова, ранее подпавшего под уголовное преследование вместе с несколькими менеджерами компании. В порядке обеспечительных мер, суд арестовал имущество "Рольфа" в пределах суммы иска. Первое слушание по этому делу назначено на 14 декабря.

Уголовное дело в отношении Петрова было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, фигуранты дела 2014 году с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости.

Петров возражал, что цена сделки была адекватной. Кроме него, по делу также проходят бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия, все трое заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро по этому делу был помещен под домашний арест.

"Рольф" - дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов в Москве и Санкт-Петербурге. Через кипрскую Delance Ltd группа принадлежит Calmco Trustees Ltd (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова. Delance, как сообщалось, заявляла о планах продать бизнес "Рольфа" одному покупателю, но с началом пандемии COVID-19 отказалась от этих планов.