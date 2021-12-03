Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Он дождется назначения преемника и вернется в USM

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор VK Борис Добродеев на фоне смены акционеров оставит этот пост, сообщила компания.

"Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора VK (Россия): это обеспечит плавную передачу дел", - говорится в сообщении.

Когда пройдет это заседание совета, не уточняется.

Добродеев через пресс-службу сообщил, что планирует вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая "AliExpress Россия", и для запуска глобального венчурного фонда.

2 декабря стало известно, что страховая компания "СОГАЗ" купила косвенную долю в VK у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров. Совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK. USM подтвердила, что продала "СОГАЗу" весь свой пакет в капитале VK.

3 декабря медиахолдинг "Газпром-Медиа" сообщил, что стал акционером VK. Газпромбанк решил внести в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" 45% АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосов VK.

Борис Добродеев, сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, фактически руководил "ВКонтакте" с апреля 2014 года, с тех пор, как компанию покинул ее основатель Павел Дуров. Формально гендиректором он был назначен в сентябре того же года, через два дня после того, как Mail.ru Group выкупила 48% соцсети за $1,47 млрд у фонда United Capital Partners (UCP).

В ноябре 2014 года Добродеев стал директором по стратегии и развитию Mail.ru Group, сохранив должность во "ВКонтакте". В октябре 2016 года он стал гендиректором Mail.ru Group.

Mail.ru Group была переименована в VK в октябре 2021 года.

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