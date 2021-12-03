Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Он дождется назначения преемника и вернется в USM

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор VK Борис Добродеев на фоне смены акционеров оставит этот пост, сообщила компания.

ЭкономикаVK обзавелась новой страховкой. ОбзорЧитать подробнее

"Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора VK (Россия): это обеспечит плавную передачу дел", - говорится в сообщении.

Когда пройдет это заседание совета, не уточняется.

Добродеев через пресс-службу сообщил, что планирует вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая "AliExpress Россия", и для запуска глобального венчурного фонда.

2 декабря стало известно, что страховая компания "СОГАЗ" купила косвенную долю в VK у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров. Совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK. USM подтвердила, что продала "СОГАЗу" весь свой пакет в капитале VK.

3 декабря медиахолдинг "Газпром-Медиа" сообщил, что стал акционером VK. Газпромбанк решил внести в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" 45% АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосов VK.

Борис Добродеев, сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, фактически руководил "ВКонтакте" с апреля 2014 года, с тех пор, как компанию покинул ее основатель Павел Дуров. Формально гендиректором он был назначен в сентябре того же года, через два дня после того, как Mail.ru Group выкупила 48% соцсети за $1,47 млрд у фонда United Capital Partners (UCP).

В ноябре 2014 года Добродеев стал директором по стратегии и развитию Mail.ru Group, сохранив должность во "ВКонтакте". В октябре 2016 года он стал гендиректором Mail.ru Group.

Mail.ru Group была переименована в VK в октябре 2021 года.

Новость дополняется

Борис Добродеев Газпромбанк МФ Технологии VK СОГАЗ USM Алишер Усманов

Новости

Холдинг "Газпром-Медиа" стал владельцем косвенной доли в VK

Холдинг "Газпром-Медиа" стал владельцем косвенной доли в VK

Минпромторг в ближайшие дни намерен начать выдачу лицензий на экспорт удобрений

Илон Маск с момента опроса в Twitter продал акции Tesla почти на $11 млрд

Илон Маск с момента опроса в Twitter продал акции Tesla почти на $11 млрд

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков

ОПЕК+ оставил "омикрон" и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. Обобщение

ОПЕК+ оставил "омикрон" и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. Обобщение

Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

Brent подешевела до $67,75 за баррель

Совладелец СДС и гендиректор "СДС-Угля" готовы ответить за взрыв на "Листвяжной"

Министры ОПЕК+ договорились о сохранении плана по росту добычи нефти в январе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });