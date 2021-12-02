VK обзавелась новой страховкой. Обзор

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ведущая российская интернет-компания VK, ранее известная как Mail.ru Group, меняет исторического и стратегического совладельцев - в течение месяца о выходе из "МФ Технологии" (МФТ), которой принадлежит контроль в VK, объявили сначала Сбербанк, а затем холдинг USM Алишера Усманова и партнеров.

Появление в числе акционеров VK группы "СОГАЗ" рынок воспринял позитивно, днем ГДР VK на Мосбирже поднимались на 6%. Однако аналитики воспринимают новость более осторожно, поскольку вопросов о потенциальном эффекте на стратегию и менеджмент интернет-компании пока возникает больше, чем имеется ответов. В четверг холдинг USM объявил о продаже 45% МФТ, которыми группа владеет через ПАО "Мегафон". Новым владельцем доли станет "СОГАЗ", в числе совладельцев которого - структуры Газпрома, ВТБ и члены семьи Ковальчуков. Сделка одобрена на уровне совета директоров "СОГАЗа", при этом, по словам председателя совета директоров "СОГАЗа" Алексея Миллера, группа рассматривает свое участие в капитале МФТ "как перспективную стратегическую инвестицию".

Что касается USM, то в холдинге выход из VK объясняют фокусом на реализации "зеленой повестки" в "Металлоинвесте" и "Удоканской меди", а также планами по дальнейшему развитию телеком-бизнеса, сопутствующих цифровых проектах и маркировки и прослеживаемости товаров.

Основатель USM Алишер Усманов, который в разных конфигурациях являлся акционером Mail.ru Group с 2008 года, напомнил, что еще 3 года назад он с партнерами передали право голосовать своей долей в VK топ-менеджменту компании.

АО "МФ Технологии" было создано в 2018 году как совместное предприятие "Мегафона", Газпромбанка, "Ростеха" и USM с амбициозными планами на рынке цифровых услуг и в сфере цифровой экономики. Сообщалось, что в рамках СП партнеры намерены реализовать ряд проектов, включая программные продукты для цифровизации работы крупных компаний и предприятий, решения на базе блокчейн-технологий, а также сформировать совместный инвестфонд для финансирования перспективных технологических компаний. По итогам сделки 45% СП получил "Мегафон", 35% - ГПБ, 9% - USM, и 11% - "Ростех". В частности, "Мегафон" внес в СП долю в Mail.ru Group (сейчас VK), а в качестве одного из ключевых проектов СП анонсировался цифровой банк - на базе партнерства "Мегафона", Mail.Ru Group, USM и ГПБ - который, правда, так и не был реализован.

В конце 2019 года - на тот момент МФТ принадлежало 5,2% экономической и 58,3% голосующей доли в Mail.ru Group - ГПБ вышел из СП. Покупателем доли ГПБ и миноритарной доли "Ростеха" в 1% стал Сбербанк, заплатив 11,3 млрд рублей; одновременно финансовая организация создала с интернет-компанией совместное предприятие в сфере транспорта и фудтеха.

Деятельность СП, объединяющего такие проекты как "Ситимобил", "Ситидрайв", Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", почти с самого начала сопровождали слухи о проблемах во взаимоотношениях партнеров - у VK и Сбербанка по 45% ООО "О2О Холдинг" - и возможном разводе.

СП действительно сталкивалось с трудностями из-за того, что компании выступают партнерами в одних областях и конкурируют - в других, но стороны не готовили варианты развода, заявлял в недавнем интервью FT первый зампред Сбербанка Лев Хасис. Обе компании, по его словам, "делают все возможное, чтобы обеспечить успешное развитие (СП - ИФ)". Впрочем, с середины ноября обеспокоенность относительно перспектив СП снова усилилась на фоне того, что Сбербанк продал 36% МФТ обратно ГПБ за 12,8 млрд рублей. Тем не менее, IR VK продолжает утверждать, что выход Сбербанка из числа акционеров VK не влияет на планы интернет-компании и банка по развитию СП.

"Продажа доли Сбербанка в VK не имеет никакого отношения к СП "О2О". Структура и будущее СП не предусматривают, что Сбербанк обязательно должен быть акционером VK в каком-либо формате. С этой точки зрения стратегия и обязательства VK и Сбербанка, относящиеся к СП, остаются прежними - о чем свидетельствует недавняя докапитализация СП, которая состоялась около месяца назад", - говорила в середине ноября директор по связям с инвесторами VK Татьяна Волочкович.

В четверг первый заместитель предправления Сбербанка Лев Хасис поблагодарил USM "за плодотворную совместную работу и приветствовал новых партнеров - акционеров VK. "Уверены в продуктивном сотрудничестве в рамках нашего совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха", - подчеркнул Хасис.

Сейчас МФТ владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK. Акционерами VK также являются структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%). Акции компании торгуются на LSE и Мосбирже. Акционерный капитал МФТ состоит из 11,5 млн акций класса А: пока что "Мегафон" сохраняет 45% в МФТ, у ГПБ - 36%, у "Ростеха" - 10% и 9% напрямую владеет USM.

В пресс-службе USM пояснили "Интерфаксу", что 9-процентный пакет акций "находится в сделке с Газпромбанком" - параметры этой сделки не раскрываются. В пресс-службе ГПБ от комментариев отказались.

Основными акционерами USM являются Алишер Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский. Усманов впервые вложился в Mail.ru Group в 2008 году, когда компания называлась Digital Sky Technologies; в Mail.ru Group она была переименована в 2010 году, незадолго до выхода на IPO.

За последние 10 лет выручка интернет-компании выросла в 10 раз, прибыль - в 4 раза, среднегодовой рост EBITDA - 22%. Пользователями сервисов VK является более 90% аудитории рунета. Сегодня в компании работает более 10 тысяч сотрудников, которые реализуют свыше 200 интернет-проектов, отмечается в релизе USM. В минувшем октябре Mail.ru Group сменила название на VK. Портфель VK объединяет крупнейшие российские соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", мессенджеры ICQ и "ТамТам", поиск и почту; также интернет-компания развивает образовательное и игровое направления, устройства с собственным голосовым помощником; кроме того - участвует в СП в сфере электронной коммерции "Aliexpress Россия" наряду с Alibaba, РФПИ, USM.

Незадолго до выхода USM из VK, компания сообщила о маловероятной реализации в изначальной конфигурации двух СП - платежного и финансового - партнером которых наряду с РФПИ и Ant Group ("дочка" Alibaba) выступают "Мегафон" и USM.

Новый акционер VK - "СОГАЗ" - является одной из крупнейших страховых компаний в России. В самом "СОГАЗе", по данным на конец января 2021 года, 21,2% у структур "Газпрома", 32,3% у компании "Аквила" (ее бенефициары - Юрий и Татьяна Ковальчуки, Дмитрий Мансуров, Александр Германов, Михаил Дедов), 12,47% у "Акцепта" Михаила Шеломова, 10% у ВТБ через АО "Кордекс", 16,54% у "СГ-Инвеста" (владельцы - Антон Устинов, Андрей Ботищев, Владимир Носов, Андрей Федоренко), 5% у АО "Орбита экспресс" (Дмитрий Байковский и Алексей Белявский), 2,5% у ООО "Спектр" (Андрей Панков). Миллер сообщил, что сделка осуществляется на рыночных условиях, а по ее итогам между акционерами "МФ Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица. Как отмечают аналитики "Ренессанс Капитала", по итогам всех сделок, СОГАЗ и ГПБ будут владеть по 45% МФТ.

ГДР VK на новостях о сделке подорожали на Мосбирже на 5,33% - до 1 332 рублей за бумагу (20:13 мск).

"Несмотря на хорошую динамику операционных и финансовых показателей VK, акции компании на протяжении долгого времени являются аутсайдерами среди российских интернет-компаний. Скептицизм инвесторов связан с рядом корпоративных вопросов, включая перспективы совместного бизнеса со Сбербанком, сложной структурой акционеров (при которой контролирующая большинство голосов компания МФТ имеет несколько совладельцев), долгосрочными намерениями российских и иностранных акционеров. В частности, до недавнего времени косвенное владение (через МФТ) Сбербанком доли в VK воспринималось рядом инвесторов как конфликт интересов. Поэтому на рынке назрел запрос на изменения в VK, в том числе на упрощение структуры акционеров и связанный с ней порядок одобрения ключевых решений. На этом фоне новость о выходе холдинга USM из числа акционеров VK была позитивно воспринята рынком как свидетельство движения навстречу ожиданиям инвесторов", - рассуждает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

Другие аналитики пока видят больше неопределенностей в контексте появления нового акционера МФТ. Как отмечают аналитики "Ренессанс Капитала", новый акционер VK не раскрыл конкретных планов по развитию компании.

"Нам неясно, произойдут ли изменения в стратегии, совете директоров или руководстве компании, и такая неопределенность выглядит проблематичной с учетом дисбаланса голосов и капитала в акционерной структуре", - говорится в их обзоре.

Хотя глубина участия "СОГАЗа" в стратегических и управленческих процессах VK ясна не до конца, есть возможность того, что новый инвестор сможет внести в них позитивные изменения, оптимистичны в Sova Capital. При этом "ВТБ Капитал" отмечает, что смена контролирующего акционера, которая хоть и не подразумевает каких-либо фундаментальных изменений в перспективах компании, может повлечь за собой какие-либо корпоративные изменения. В частности, аналитики в своем обзоре не исключают и того, что за этим могут последовать изменения в СП Сбербанка и VK, учитывая многочисленные слухи о разводе. В "РенКапе" также задаются вопросом о том, как могут отреагировать на смену инвестора зарубежные крупные акционеры компании.