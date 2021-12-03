Альфа-банк ждет рост ВВП России в 2022 году на уровне 1,5%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году российская экономика может вырасти на 1,5%, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

Она считает, что 2022 год принесет с высокой долей вероятности сильную финансовую волатильность, создав очень негативный фон с точки зрения повестки экономического роста.

"Хотя российская экономика продолжает выигрывать от смягчения квот по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ и существуют отложенные из-за пандемии инвестиционные проекты, ожидающие своего завершения, с учетом высокой инфляции мы ориентируемся на сценарий роста ВВП РФ на 1,5% г/г в будущем году. В то же время мы признаем, что финансовая неопределенность и геополитические риски сильно отвлекают внимание от вопросов экономического развития и делают экономическую повестку малоинтересной с точки зрения финансовых рынков", - пишет Орлова.

1 декабря в обновленном прогнозе Всемирный банк снизил свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,4% с 2,8%. Аналитики ВБ ожидают в 2022 году продолжения уверенного роста российского нефтяного сектора, но предупреждают, что динамика ВВП будет зависеть от темпов вакцинации от коронавируса.