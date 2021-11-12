Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2021 году может составить до 4,7%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне до 4,7%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящем в пятницу в онлайн-формате.

"Еще очень много проблем, но все-таки постепенно глобальная экономика выходит из кризиса. Последние прогнозы, действительно, свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%. Причем для экономик стран АТЭС этот показатель будет еще выше - в среднем 6,4%", - сказал президент.

"Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень, и в 2021 году, по нашим оценкам, рост составит до 4,7%", - заявил Путин.

"Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель", - добавил президент.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, ВВП РФ за январь-сентябрь 2021 года вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,6%.