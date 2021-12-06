В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) опасается, что распространение новых штаммов COVID-19 подорвет восстановление мировой экономики, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат в ходе онлайн-конференции Международного финансового форума (International Finance Forum, IFF) в минувшие выходные.

На прошлой неделе МВФ сообщил, что в январе 2022 года Гопинат займет пост первого заместителя директора-распорядителя фонда вместо уходящего в отставку Джеффри Окамото.

В своем выступлении Гопинат отметила наличие понижательных рисков для прогнозов, озвученных ранее МВФ. Распространение штамма "омикрон" может усилить риски, а кроме того, мир может столкнуться с новыми, более агрессивными штаммами, способными нанести еще более серьезный ущерб мировой экономике, заявила она.

В октябре текущего года МВФ немного понизил прогноз роста мирового ВВП на 2021 год - до 5,9% с 6%, отметив "опасные расхождения" между богатыми и бедными странами в плане доступа к вакцинам от COVID-19.

Гопинат призвала развитые страны помочь с вакцинацией африканским странам, где в настоящее время привито от коронавирусной инфекции менее 40% населения.

Мировым центробанкам, по мнению главного экономиста МВФ, необходимо быть "очень бдительными", отслеживая инфляционное давление, и сохранять независимую политику для сдерживания инфляционных ожиданий.

Ускорение инфляции в США, а также существенная неопределенность в отношении баланса спроса и предложения различных товаров, в следующие несколько месяцев могут привести "к сценарию, при котором инфляция усилится еще больше", отметила Гопинат. Это, по ее словам, будет иметь негативные последствия для многих emerging markets, особенно для стран, имеющих заимствования в иностранной валюте.

"Особенно важно, чтобы крупнейшие мировые ЦБ заблаговременно транслировали свою политику и объясняли свои действия, чтобы избегать рыночных колебаний", - сказала она.

IFF является независимой международной организацией, созданной при поддержке правительства Китая и финансовых институтов в октябре 2003 года.