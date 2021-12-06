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В Сбере подсчитали, что цены на вторичное жилье в РФ выросли на 20-25% за год

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла за год на 19%, в Москве - на 24,5%, сообщила пресс-служба Сбера.

"В октябре 2021 года медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составила 65 тыс. рублей. В октябре 2020 года она была чуть меньше 55 тыс. рублей, что на 19% ниже показателя текущего года. В Москве медианная стоимость квадратного метра в октябре 2020-го составила 190 тыс. рублей. К октябрю 2021 года она достигла 237 тыс. рублей, что почти на 24,5% выше прошлогоднего показателя", - сказал вице-президент Сбербанка Николай Васёв.

В банке связывают рост цен на вторичном рынке со стабильным спросом на недвижимость. Однако в некоторых регионах есть предпосылки для снижения цен, особенно на низколиквидное жилье.

При этом аналитики обнаружили в восьми регионах (Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Ненецком автономном округе, Республике Тыва и в Камчатском крае) растущий разрыв между жителями этих регионов, покупающими в ипотеку жилье в других частях страны, и обратным потоком - то есть, переехать в эти субъекты РФ хочет меньше народу, чем уехать оттуда.

Однако, по словам Васёва, во многих регионах отток населения вызван тем, что там строится мало нового жилья на протяжении последних лет. Из-за этого цены на недвижимость растут, и жителям выгоднее купить жилье в другом месте.

Ранее сообщалось, что самое доступное жилье на вторичном рынке Москвы подорожало за год на 26,7%.

Сбербанк

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