Эксперты отметили, что цены на жилье в РФ выросли почти на 15% за год

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость квадратного метра жилья в России на вторичном рынке выросла на 14,6% в III квартале этого года по сравнению с третьим кварталом 2020-го, с учетом инфляции - на 7,1%, говорится в аналитическом отчете компании Knight Frank.

"Международная консалтинговая компания Knight Frank обновила индекс цен на жилую недвижимость по итогам III квартала 2021 года. (...) Россия за год переместилась с восьмого (+9,2% - номинальный рост) на 14 место рейтинга с динамикой цен +14,6% (+7,1% с учетом инфляции)", - сказано в отчете.

По данным Knight Frank, в третьем квартале цены на жилье увеличились в 56 странах в среднем на 9,4% к прошлому году. Этот показатель вырос: во втором квартале рост цен составил 9,2%, а годом ранее недвижимость дорожала на 4,5% за квартал.

Лидером по росту цен седьмой квартал подряд остается Турция (+35,5% за год), но если учесть инфляцию, то на первое место выйдет Южная Корея (+23,9%). В целом же номинальная стоимость жилья (то есть без учета инфляции) выросла в 96% проанализированных стран. Дешевеют квартиры только в Малайзии и Марокко.

В России аналитики Knight Frank ожидают замедления роста цен в больших городах, где активно ведется строительство и высока доля инвестиционных сделок.

"При этом в регионах с минимальными объемами строительства рост цен может продолжиться. В целом мы прогнозируем сохранение тренда роста цен, но более медленными темпами, чем в последние несколько кварталов", - отметил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Ранее сообщалось, что со стороны россиян происходит накопление отложенного спроса на недвижимость за рубежом, который постепенно реализуется в открытых для посещений локациях. Инвесторы рассматривают преимущественно крупные города, такие как Женева, Вена, Берлин, Лиссабон, Лондон, Монако, Париж, Мадрид и др. Вне зависимости от целей предпочтение отдается направлениям со стабильной экономикой.