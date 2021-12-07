Сбербанк в ноябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России в ноябре 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30,3% - до 101,6 млрд рублей по сравнению с 78 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2020 года, следует из сообщения банка.

Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2021 года по РСБУ составила 1 трлн 147,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше прибыли за аналогичный период 2020-го (719,1 млрд рублей).

Рентабельность капитала в ноябре 2021 года составила 23,7%, рентабельность активов - 3,3%.

Расходы банка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев 2021 года составили 107,7 млрд рублей, что в 4,8 раза меньше расходов аналогичного периода 2020 года. Расходы на резервы в ноябре составили 12,4 млрд рублей и во многом были обусловлены ослаблением рубля по отношению к основным валютам, отмечает кредитная организация. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Чистый процентный доход за 11 месяцев 2021 года вырос на 12,1% - до 1 трлн 469,9 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 14,8%, до 521,0 млрд рублей.

Операционные расходы за январь-ноябрь текущего года увеличились на 11,5% - до 614,4 млрд рублей. Рост этого показателя банк объяснил пересмотром заработной платы сотрудников в июле и календаризацией расходов в 2021 году, а также начислением сотрудникам бонусных баллов в честь 180-летия кредитной организации. Отношение расходов к доходам составило 28,7%.

Базовый и основной капитал банка в ноябре 2021 года изменились незначительно и составили 3 трлн 815 млрд рублей и 3 трлн 965 млрд рублей соответственно. Общий капитал вырос почти на 1% - до 5 трлн 74 млрд рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли. "Сдерживающее влияние на увеличение общего капитала оказал рост рыночной доходности ОФЗ и соответствующая отрицательная переоценка портфеля, учитываемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", - отмечается в сообщении.