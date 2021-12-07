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Акции Сбербанка утром растут более чем на 2% на сильном отчете

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка утром во вторник растут более чем на 2%, подогретые общемировой коррекцией рынков вверх и сильным отчетом по РСБУ.

На "Московской бирже" к 10:05 обыкновенные акции Сбербанка выросли до 312,37 рубля (+2,5%), объем торгов превысил 2,68 млрд рублей. "Префы" банка подорожали до 290,9 рубля (+2,3%).

ЭкономикаСбербанк в ноябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30%Читать подробнее

Сбербанк в ноябре получил 101,62 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 78,03 млрд руб. годом ранее и 109,22 млрд руб. в октябре, сообщил банк.

В период с января по ноябрь Сбербанк получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 719,08 млрд руб. годом ранее.

Индекс МосБиржи вырос до 3868,33 пункта (+1,5%), индекс РТС - до 1644,47 пункта (+1,4%), основные "фишки" дорожают в пределах 2,7%.

Сбербанк Московская биржа

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