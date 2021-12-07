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Президент РФ заявил о необходимости вернуть инфляцию к 4% в 2022 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инфляцию, которая является главной проблемой для граждан и бизнеса в России, в 2022 году необходимо вернуть к таргету в 4%, считает президент РФ Владимир Путин.

"Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%", - сказал Путина на совещании по экономическим вопросам.

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Он подчеркнул, что рост цен носит глобальный характер. "Его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран развитых экономик. С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции, и основной акцент все-таки прошу сделать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольственных товаров", - заявил президент.

Путин отметил, что правительство сейчас предпринимает "энергичные меры". "Надеюсь, они будут эффективными так же, как удавалось это делать по некоторым другим направлениям в предыдущее время. Имею в виду в том числе, что в 2022 году должно существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин инфляция

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