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Титов заявил, что 69% российских компаний не вернулись к докризисным показателям

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В России опросы представителей бизнеса показали, что 69% компаний еще не достигли финансовых показателей допандемийного 2019 года, заявил в Екатеринбурге журналистам уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы провели новые социологические опросы, регулярно опрашиваем бизнес, пока мы не чувствуем уверенно того, что мы вышли из кризиса, и бизнес этого не чувствует", - сказал он.

Пока, по его данным, "закрылось бизнеса мало", хотя многие чувствуют себя неуверенно с финансовой точки зрения.

"В обычные годы закрывается не меньше. Только 3% предпринимателей заявили, что в период действия пандемии они вынуждены были закрыть свой бизнес. Многие думают о том, что нужно перепрофилировать, найти другие виды бизнеса", - добавил Титов.

Борис Титов коронавирус

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