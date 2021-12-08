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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до максимума с января 2016 года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре, 0,60% в сентябре, 0,17% в августе, 0,31% в июле, 0,69% в июне, 0,74% в мае, 0,58% в апреле, 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе, сообщил в среду Росстат; при этом в годовом выражении инфляция ускорилась до максимума с начала 2016 года.

За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51% (за январь-ноябрь 2020 года рост цен был значительно ниже - 4,05%, в том числе в ноябре прошлого года - 0,71%). Согласно недельным данным Росстата (Росстат в среду опубликовал сразу два доклада - месячный за ноябрь и недельный с 30 ноября по 6 декабря), на 6 декабря инфляция с начала года составила 7,57%.

Инфляция в ноябре совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на ноябрь, подготовленный "Интерфаксом" в начале декабря, равнялся 1,0%.

В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября, 7,40% на конец сентября, 6,68% на конец августа, 6,46% на конец июля, 6,50% на конец июня, 6,02% на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. На конец января инфляция составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%.

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2021 года составил 101,14% против 100,50% в ноябре 2020 года. В годовом выражении базовый индекс цен в ноябре вырос до 108,71% со 108,03% в октябре.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,27% (в годовом сравнении на 10,81%) на фоне незначительного для этого месяца роста цен на плодоовощную продукцию на 0,73% после их скачка на 8,65% в октябре (в годовом сравнении выросли на 19,4%).

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 0,72% (в годовом сравнении на 8,32%).

Услуги в ноябре стали дороже на 0,81% (в годовом выражении - на 5,15%).

Недельные данные по инфляции последние две недели сильно волатильны в том числе из-за досчетов в конце месяца на месячную корзину и скачков с ценами на зарубежный туризм (за неделю с 23 по 29 ноября поездки в Турцию подорожали на 55% - они учитываются с месячным лагом, то есть вошли в расчеты новогодние туры, а за неделю с 30 ноября по 6 декабря подешевели на 17%).

По данным Росстата, с 30 ноября по 6 декабря инфляция в РФ резко замедлилась до 0,07% с 0,46% с 23 по 29 ноября после 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября, приводятся цифры в сообщении Росстата.

С начала месяца инфляция к 6 декабря составила 0,06%, с начала года - 7,57%, свидетельствуют данные Росстата.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 6 декабря замедлилась до 8,28% с 8,40% на конец ноября.

Цены на продукты и непродовольственные товары

За период с 30 ноября по 6 декабря значительно выросли цены: на яйца - на 1,2%, пшено, гречку - на 1,1%, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия - на 0,8%, муку пшеничную, вермишель, сахар - на 0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,3%, в том числе на огурцы - на 4,9%, капусту белокочанную - на 4,8%, морковь - на 0,6%. В то же время подешевели помидоры - на 3,4%, лук репчатый - на 0,7%, картофель и яблоки - на 0,2%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены: на легковые автомобили отечественные новые - на 3,8%, смартфоны - на 0,6%, телевизоры - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,4%, дизельное топливо - на 0,6%.

Решение ЦБ РФ по ставке

Банк России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.

ЦБ 22 октября резко повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.), сказала на прошлой неделе журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4% (уже превышен), на 2022 год - 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции на 2021 год равняется 8,3%, резко увеличившись с 7,8% по опросу в начале ноября.

В 2022 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 5,1% (рост с 4,7% по опросу месяц назад), что также превышает интервальный прогноз ЦБ.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря ожидают повышения ключевой ставки Банком России 17 декабря сразу на 100 б.п., с 7,5% до 8,5%.

Росстат

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