"Ямал СПГ" получил фиксированную ставку по деньгам ФНБ вместо плавающей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым устанавливается фиксированная ставка купонного дохода по облигациям "Ямал СПГ", выпущенным для привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такие данные опубликованы на сайте правовой информации.

С предложением установить по этим облигациям фиксированный, а не плавающий купон в правительство обратился глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. Также он предложил предусмотреть возможность досрочного возврата средств ФНБ, инвестированных в эти облигации.

Облигации номиналом $2,36 млрд со сроком погашения в 2030 году были выпущены в 2015 году, срок начала погашения тела долга - 7 лет с начала размещения. Согласно действующей редакции проспекта, ставка по облигациям определяется как наибольшее значение из двух: "LIBOR + 3%" (но не более 5%) и "инфляция в США +1%".

Теперь ставка зафиксирована на уровне 4,3%.

Установление фиксированной ставки позволит снизить риск недополучения доходов от управления средствами ФНБ в случае снижения показателей, определяющих уровень плавающей процентной ставки (инфляция в США, ставки LIBOR или SOFR).