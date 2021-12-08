Немецкие СМИ сообщили о возможной подготовке Porsche к IPO

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Volkswagen Group (VW) готовится вывести на IPO бренд автомобилей класса "люкс" Porsche AG. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Таким образом группа планирует привлечь средства для финансирования амбициозного плана автоконцерна в сфере производства электромобилей. Группа VW в марте этого года объявила о намерении стать лидером глобального рынка электромобилей не позднее 2025 года.

Семьи Порше и Пётш, которым принадлежит 31,4% акций и 53,3% голосующих прав VW через холдинговую компанию Porsche SE, намерены продать часть своей доли, чтобы затем купить акции Porshe в ходе IPO, отмечает издание.

По данным газеты, семьи могут привлечь до 15 млрд евро за счет продажи акций VW, при этом они останутся крупнейшим акционером компании.

Как сообщает Barron's, капитализация Porsche может составлять от 45 до 90 млрд евро.

Компания Porsche в 2020 г. получила рекордную выручку вопреки пандемии. Всего было продано более 272 тыс. автомобилей. В том числе, более 20 тыс. полностью электрических автомобилей Taycan, поставки которых начались в декабре 2019 года.

Акции VW прибавляют в цене 7,3% на торгах во Франкфурте в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 61%.