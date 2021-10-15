Volkswagen увеличил квартальные поставки электромобилей до рекорда

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen сообщил, что удвоил поставки электромобилей в третьем квартале 2021 года, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводниковых компонентов.

В июле-сентябре поставки электромобилей VW выросли в годовом измерении на 109%, до рекордных 122,1 тысячи машин.

Доля электромобилей в общем объеме продаж VW в прошедшем квартале увеличилась до 6%.

За первые три квартала 2021 года поставки электромобилей VW выросли на 138%, до 293,1 тысячи единиц.

В целом продажи VW в третьем квартале сократились на 24,5%, до 1,97 млн автомобилей, за девять месяцев этого года - выросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.