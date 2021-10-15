Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Volkswagen увеличил квартальные поставки электромобилей до рекорда

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen сообщил, что удвоил поставки электромобилей в третьем квартале 2021 года, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводниковых компонентов.

В июле-сентябре поставки электромобилей VW выросли в годовом измерении на 109%, до рекордных 122,1 тысячи машин.

Доля электромобилей в общем объеме продаж VW в прошедшем квартале увеличилась до 6%.

За первые три квартала 2021 года поставки электромобилей VW выросли на 138%, до 293,1 тысячи единиц.

В целом продажи VW в третьем квартале сократились на 24,5%, до 1,97 млн автомобилей, за девять месяцев этого года - выросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.

Volkswagen Германия

Новости по теме

Новости

Добыча "Газпрома" за половину октября перевалила за 1,4 млрд куб. м в сутки

Virgin Galactic отложила частные полеты в космос до конца 2022 года

Virgin Galactic отложила частные полеты в космос до конца 2022 года

Новак счел преждевременными разговоры о новом транзитном контракте с Украиной

Новак счел преждевременными разговоры о новом транзитном контракте с Украиной

Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов

Новак заявил, что кабмин займется балансировкой рынка независимых АЗС

Новак отверг связь между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком 2"

Новак отверг связь между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком 2"

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Байден подписал закон о временном повышении потолка американского госдолга

Новак допустил рост цен на нефть до $100 за баррель к концу 2021 года

Европа приступила к расходу газа из хранилищ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });