Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Porsche в 2020 г. получила рекордную выручку вопреки пандемии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Porsche AG в 2020 году получил рекордную выручку, несмотря на влияние пандемии коронавируса на автомобильную промышленность.

Как сообщается в пресс-релизе Porsche, ее выручка в прошлом году выросла до 28,7 млрд евро с 28,5 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль без учета разовых статей снизилась до 4,2 млрд евро с 4,4 млрд евро.

В компании отметили трудности, с которыми она столкнулась из-за пандемии, включая временное закрытие многих дилерских центров. Однако Porsche зафиксировала заметное восстановление спроса на протяжении года, которое позволило частично компенсировать спад в первом квартале.

Porsche в минувшем году продала более 272 тыс. автомобилей, что лишь на 3% ниже рекордного показателя 2019 года. Автопроизводитель, в том числе, продал более 20 тыс. полностью электрических автомобилей Taycan, поставки которых начались в декабре 2019 года.

Доля гибридных или полностью электрических автомобилей в глобальных продажах Porsche в 2020 году составила 17%, в Европе на них пришлась треть продаж. Компания рассчитывает к 2025 году увеличить долю электромобилей в своих продажах до 50%, к 2030 году - до более 80%.

Акции Porsche в пятницу дешевеют на 0,9%.

Porsche Германия Коронавирус

Новости

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

ЦБ счел, что льготную ипотеку можно сохранить только до конца года

Набиуллина рассказала о выборе ЦБ в отношении ключевой ставки

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

Греф выразил надежду, что экстремальных санкций против РФ не будет

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Отбор газа из хранилищ РФ за сезон 2020-2021 гг. стал рекордным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');