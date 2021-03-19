Porsche в 2020 г. получила рекордную выручку вопреки пандемии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Porsche AG в 2020 году получил рекордную выручку, несмотря на влияние пандемии коронавируса на автомобильную промышленность.

Как сообщается в пресс-релизе Porsche, ее выручка в прошлом году выросла до 28,7 млрд евро с 28,5 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль без учета разовых статей снизилась до 4,2 млрд евро с 4,4 млрд евро.

В компании отметили трудности, с которыми она столкнулась из-за пандемии, включая временное закрытие многих дилерских центров. Однако Porsche зафиксировала заметное восстановление спроса на протяжении года, которое позволило частично компенсировать спад в первом квартале.

Porsche в минувшем году продала более 272 тыс. автомобилей, что лишь на 3% ниже рекордного показателя 2019 года. Автопроизводитель, в том числе, продал более 20 тыс. полностью электрических автомобилей Taycan, поставки которых начались в декабре 2019 года.

Доля гибридных или полностью электрических автомобилей в глобальных продажах Porsche в 2020 году составила 17%, в Европе на них пришлась треть продаж. Компания рассчитывает к 2025 году увеличить долю электромобилей в своих продажах до 50%, к 2030 году - до более 80%.

Акции Porsche в пятницу дешевеют на 0,9%.