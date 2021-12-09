Сбербанк попросил продлить на 2022 г. возможность заочных годовых собраний

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк вслед за "Газпромом" продлить на 2022 год действующую два года из-за пандемии коронавирусной инфекции возможность проводить годовые собрания акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью в заочной форме. Такое предложение и свой вариант законопроекта направила в Минэкономразвития заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с их содержанием.

Сбербанк обосновывает свое предложение уже имеющимся у компаний положительным опытом проведения заочных годовых собраний в 2020-2021 годах. Такой формат собраний, по его мнению, положительно сказался "на качестве корпоративного управления хозяйственных обществ, и позволил снизить издержки эмитентов при проведение общих собраний".

Также банк ссылается на "запрос бизнес-сообщества на проведение годовых собраний в заочном формате". "Принятие предлагаемых поправок не создаст дополнительных рисков и позволит более эффективно развивать корпоративную культуру. Положения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", - процитировал источник выдержки из пояснительной записки к проекту, предложенной банком.

Необходимость пролонгации такого формата для годовых собраний в Сбербанке объясняют еще и тем, что Госдума может не успеть принять законопроект, регламентирующий проведение собраний в дистанционном формате. В результате компании, несмотря на антиковидные ограничения, не смогут проводить годовые собрания заочно.

С 1 июля 2021 года Гражданский кодекс РФ легализовал онлайн-собрания, но правила их проведения должны быть регламентированы в законах об АО и ООО, а изменения в них до сих пор не внесены. Ранее законопроект о правилах проведения дистанционных собраний в компаниях внес в нижнюю палату парламента депутат Владислав Резник. Свой вариант готовит и Минэкономразвития, но он еще не внесен в Госдуму.

Сбербанк не первая компания, которая просит Минэкономразвития продлить возможность проведения годовых собраний в заочном формате. Аналогичное предложение направлял в министерство зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, рассказывал ранее источник "Интерфакса". Компания аргументировала свою позицию неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и сложностью предсказать ее развитие.