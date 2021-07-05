ГОСА-2021 - заочная, но не виртуальная реальность. Обзор

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Эмитенты второй год подряд из-за пандемии выбирают заочную форму для проведения собраний акционеров. Доля таких собраний уже составляет больше половины от всех проведенных регистраторами в 2021 году, а в некоторых случаях достигает 85%.

Тенденцией этого сезона можно назвать все больший интерес к электронным голосованиям, а также к возможности проведения собраний в онлайн-формате, что стало еще доступнее благодаря вступлению в силу с 1 июля соответствующего закона. Однако пока регистраторы не ждут взрывного роста таких собраний в сезоне ГОСА-2022: подобный формат могут позволить себе только крупные ПАО из-за дороговизны организации. К тому же, чтобы законодательные изменения заработали, необходима доработка других законов и нормактов.

Все заочнее и заочнее

Сезон ГОСА-2021 закрыт. В этом году сроки его проведения были традиционными (март-июнь) в отличие от прошлого года, когда из-за ограничительных мер было принято решение увеличить его еще на три месяца, до сентября включительно. Однако неизменным осталось то, что все больше эмитентов выбирают заочный формат проведения собраний, который был разрешен с 2020 года из-за пандемии.

Начиная с 2020 года, заметная часть эмитентов, попробовав в условиях пандемии проводить собрания в заочной форме, убедилась, что она требует меньших организационных усилий, говорит руководитель департамента обслуживания эмитентов "Нового регистратора" Станислав Тархов. "В связи с этим сезон годовых собраний в 2021 году прошел с уверенным выбором заочной формы проведения. Как в условиях пандемии 2020 года, так и в относительно более благоприятной эпидемиологической обстановке 2021 года заочную форму для проведения годового собрания выбрали около 70% клиентов (в прошлом сезоне около 65% - ИФ)", - поясняет он.

При этом доля заочных собраний, проведенных не московским офисом, составила порядка 55%. В 2019 году количество годовых собраний, проведенных в заочной форме, было нулевым по причине запрета заочной формы проведения для годовых собраний, который был временно отменен в пандемию, напоминает Тархов. В сезоне 2021 года регистратор провел более 1,6 тыс. годовых собраний.

Доля заочных собраний в этом сезоне существенно выросла, согласна глава регистратора "Статус" Людмила Миронова. Среди клиентов "Статуса" - до 75-85%, в зависимости от региона (в прошлом году доля заочных собраний у этого регистратора была порядка 70%). "Конечно, основная причина отказа от очной формы - это ситуация с пандемией. Общее число проведенных собраний составило 2,8 тыс., этот результат сопоставим с прошлым годом, несмотря на сохранение тенденции к сокращению количества акционерных обществ", - поясняет она.

Число заочных собраний среди клиентов крупнейшего регистратора "НРК - Р.О.С.Т." выросла с 61,5% в прошлом году до 67% в этом (всего было проведено 4,5 тыс. собраний). На последний день сезона традиционно приходится самое большое число собраний, отмечает генеральный директор и совладелец регистратора Олег Жизненко. "В этом сезоне один пик - конец июня, 30 числа было проведено 289 собраний. Сезон прошлого года растянулся до 30 сентября, и это обусловило два пика: в конце июня было проведено 137 собраний, и в конце сентября - 215", - говорит он.

Среди клиентов "ВТБ Регистратора" также около 80% эмитентов выбрали заочную форму встреч с акционерами. При этом все крупные ПАО провели ГОСА в заочной форме, отмечает руководитель регистратора Константин Петров.

Генеральный директор регистратора "Реестр" Юрий Тарановский отмечает рост годовых собраний, проведенных в форме заочного голосования по сравнению с 2020 годом, на 4%, до 67% (всего регистратор провел 2,2 тыс. собраний в 2021 году). "В целом, такое увеличение можно игнорировать, поскольку в 2020 году часть эмитентов успели созвать и провести годовые собрания до изменения законодательства, позволившего проводить годовые собрания заочно. Можно констатировать, что компании определились в выборе удобной для них формы проведения годового собрания и придерживаются ее", - считает он.

Все переходит в цифру...

Возможность проведения ГОСА заочно в 2020 и 2021 годах повысила и долю электронных голосований (не в виде бумажных бланков, отправленных по почте, а с помощью электронных сервисов). Причем это не только упрощает работу крупных акционеров, но и все больше привлекает розничных инвесторов к участию в жизни компании. Почти все крупные регистраторы уже предоставляют возможность голосовать электронно на заочных собраниях акционеров.

"Подавляющее большинство акционеров крупных компаний выбирает современные дистанционные способы голосования, в том числе голосование через номинального держателя и "электронное голосование" с использованием сервисов, предоставляемых регистратором и центральным депозитарием. Доля таких акционеров среди принимающих участие в голосовании нередко достигает 99%, а то и 100%. Однако есть и противоположные примеры, когда при наличии электронного голосования акционеры предпочитают направление традиционных бумажных бюллетеней по почте, но они редки", - говорит гендиректор регистратора "Реестр".

Как отмечает глава "ВТБ Регистратора", доля акционеров, голосующих онлайн, в этом сезоне превысила 99% - то есть, фактически все, кто имеет возможность голосовать электронно, голосуют электронно. "По сравнению с сезоном-2019, в первую очередь, необходимо отметить взрывной рост применения эмитентами электронного голосования для акционеров. В 2021 году количество эмитентов, воспользовавшихся электронным голосованием, выросло более чем в 10 раз и достигло 500", - говорит Петров.

Среди клиентов регистратора "НРК - Р.О.С.Т." в этом сезоне собрания с использованием электронного голосования провели на 13% больше обществ по сравнению с сезоном ГОСА 2020 года. "Это, конечно, обусловлено реалиями пандемии, и мы ожидаем, что тренд продолжит расти в следующем году", - отмечает Жизненко.

Регистратор "Статус" также видит возросшее количество ПАО, использующих на собраниях электронное голосование (рост 30% к 2020 году). "Многие ПАО в течение прошлого года внесли необходимые изменения в устав и смогли использовать этот сервис в 2021 году", - поясняет Миронова, отмечая, что по всем ПАО есть рост (30-40% к 2020 году) частных акционеров, голосующих электронно. "Для нас это позитивный сигнал, говорящий о доступности электронного формата голосования. На наш взгляд этому также способствует простота идентификации акционеров через Госуслуги и Сбербанк ID и информационно-разъяснительная работа регистраторов и эмитентов с акционерами", - говорит она.

Тенденции к росту участия розничных акционеров наблюдаются в тех акционерных обществах, которые предоставляют своим акционерам возможность дистанционного электронного голосования, говорит глава "Нового регистратора". В остальных случаях, количество участников, голосующих традиционными методами, например, путем направления бюллетеней по почте, год от года имеет тенденцию к снижению. Рост доли физических лиц в голосовании заметен, соглашается гендиректор "ВТБ Регистратора". Количество проголосовавших физлиц по некоторым эмитентам выросло почти вдвое.

В "НРК - Р.О.С.Т." также отмечают стабильный рост вовлеченности розничных инвесторов из года в год. Толчок этому был дан еще в 2019 году, когда брокеры активно стали привлекать многочисленных миноритарных инвесторов и предлагать им мобильные технологические решения для работы на фондовом рынке, отмечает представитель регистратора. С этим связано дальнейшее распространение онлайн-голосования, поскольку для этих инвесторов (среди которых соответственно преобладает молодая аудитория) именно голосование онлайн становится привычным и логичным способом участия в управлении своими вложениями".

Но пока не в онлайн

Заочным форматом собраний уже не удивить. Новый тренд - переход к онлайн-собраниям. Раньше собрания с видеоконференциями, где акционер может не только видеть выступления топ-менеджеров компании, но и участвовать в нем и задавать вопросы, выбирали единицы ПАО. В прошлом году регистраторы отмечали, что если большинство эмитентов все-таки перешли на "заочку", то выйти в онлайн смогли немногие: на практике в заметной степени перевести в электронную форму удалось только документарные взаимоотношения с эмитентами. В сезоне ГОСА 2021 года интерес к таким собраниям рос и будет расти и дальше, отмечают опрошенные "Интерфаксом" регистраторы, но фундаментальных изменений ждать не стоит.

Проведение онлайн-собраний стало возможным благодаря вступившему с 1 июля в силу закону N225-ФЗ. Раньше по общему правилу годовые собрания акционеров должны проводиться в очном формате. При этом проведение собрания с помощью видеоконференцсвязи не считается очным. Принятый закон позволит компаниям проводить собрания акционеров, которые теперь будут называться заседаниями, дистанционно, то есть в онлайн-формате. При дистанционном участии потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Эти поправки в ГК РФ допускают возможность совмещения очного и онлайнового формата голосования. Это допустимо в случае упоминания такой возможности в законе, уставе юридического лица либо принятия единогласного решения собрания участников гражданско-правового сообщества, говорится в документе.

"Изменения в Гражданский кодекс дают возможность акционерным обществам проводить очные собрания в дистанционной форме (назовем их по аналогии с англосаксонским правом виртуальными). Такая форма предполагает, что должна быть организована видеосвязь, причем не только акционеры должны видеть президиум, но и выступающий акционер должен быть виден всем", - говорит Жизненко. Но пока очная форма обязательна только для годовых собраний, отмечает он. Причем в прошлом и этом году в соответствии со специальными изменениями в закон и годовые собрания можно было проводить в заочной форме. Многие в первую очередь публичные АО радостно воспользовались такой возможностью (расходов меньше и не нужен не всегда приятный прямой контакт с акционерами).

"Пока вместо очных будут разрешены заочные общие собрания акционеров, спроса на виртуальные собрания точно не будет. Но даже и после этого не следует ожидать великого спроса на них. В США такая форма широко разрешена с 2009 года. Но только в прошлом году в связи с пандемией их начали проводить массово. Но в более консервативной Великобритании и пандемия не сильно увеличила спрос. Ассоциации миноров против, они считают, что виртуальные собрания сужают возможности миноров по продвижению своих представителей в совет директоров", - считает глава "НРК - Р.О.С.Т.".

Онлайн-собрания требуют применения технологии электронного голосования с идентификацией акционеров через Госуслуги, с приложением видеотрансляции, дающей возможность общения между акционерами и рабочими органами собрания, отмечают в "Новом регистраторе". Данная технология, в силу своей стоимости на данном отрезке времени, более актуальна для крупных акционерных обществ. В небольших акционерных обществах применение такой технологии зачастую дороже выполнения регистратором функций счетной комиссии, в связи с чем небольшие АО редко идут на дополнительные траты, в общей массе предоставляя акционерам голосовать на своих собраниях традиционными способами, направляя бюллетень по почте или заполняя его на очной части собрания.

"Взрывного интереса к проведению онлайн-собраний в 2022 году мы не ожидаем, но в данный момент готовимся к внедрению системы онлайн-голосования на собраниях акционеров. Полагаем, что особый интерес онлайн-голосование вызовет у тех клиентов, которые смогут за счет его использования отказаться от рассылки бумажных бюллетеней, что в больших акционерных обществах составляет внушительные суммы", - говорит руководитель департамента обслуживания эмитентов регистратора Тархов.

Эмитенты, знакомые с изменениями Гражданского кодекса (ГК), занимают выжидательную позицию, активного спроса пока нет, согласен глава регистратора "Реестр". Чтобы данные изменения полноценно заработали, необходима доработка и внесение соответствующих изменений в специальные законы и нормативно-правовые акты.

ГК допускает использование для дистанционного собрания любых способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Текущее же регулирование, в частности, положение Банка России N660-П содержит конкретный перечень способов идентификации акционеров в целях применения онлайн-голосования.

"Предполагаем, что в основе дистанционных собраний акционеров могут остаться ставшие привычными сервисы для онлайн-голосования, предоставляемые регистраторами и центральным депозитарием, позволяющими достоверно идентифицировать голосующего акционера, ознакомиться с материалами собрания, посмотреть видеотрансляцию, задать интересующие акционера вопросы. Существующие сервисы онлайн-голосования также могут быть доработаны для того, чтобы обеспечить проведение дистанционных собраний в других гражданско-правовых сообществах (некоммерческих организациях, потребительских кооперативах и пр.), ранее их не использовавших", - говорит гендиректор регистратора Тарановский.

При этом ПАО все же интересуются возможностью проводить собрания акционеров онлайн. "Главной тенденцией ГОСА-2021 было желание крупных эмитентов наладить коммуникацию с акционерами при заочной форме проведения собраний, например, организация видеотрансляции, предоставление возможности задать вопросы акционерам. Эмитенты и акционеры не торопятся возвращаться к очным собраниям, адаптировавшись к новой форме заочных голосований", - говорит глава "ВТБ Регистратора".

"В 2021 году один из наших крупных клиентов провел годовое общее собрание акционеров в заочной форме в онлайн-формате, обеспечив возможность для каждого акционера посмотреть доклады менеджмента и совета директоров общества по вопросам повестки дня, получить в прямом эфире ответы на вопросы и принять участие в голосовании. Организатором онлайн-трансляции выступил "ВТБ Регистратор": для просмотра трансляции можно было воспользоваться нашими электронными сервисами (личный кабинет акционера, мобильное приложение "Кворум") и сервисом НРД ("E-voting")", - добавляет Петров. Крупные ПАО проявляют интерес к такой форме проведения собраний, а регистраторы готовы оказывать подобные услуги.

Также заочные собрания, сопровождающиеся онлайн- или офлайн-трансляцией второй год подряд проводят "АФК Система" и "МТС", отмечают в "Реестре".

"Мы видим запрос от акционерных обществ на проведение собраний в формате видеоконференции. Думаю, что после подписания президентом закона, этот формат станет часто используемым", - считает глава регистратора "Статус".