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Квота на льготный ввоз сахара в рамках ЕАЭС для РФ составит до 300 тыс. тонн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил тарифную льготу на ввоз сахара до 31 августа 2022 года, сообщается в пресс-релизе комиссии.

Квота для России составила до 300 тыс. тонн. Квота Армении составит не более 60 тыс. тонн, Белоруссии - не более 100 тыс. тонн, Казахстана - не более 250 тыс. тонн, Киргизии - не более 70 тыс. тонн.

"Сахар является социально значимым продовольственным товаром, и рост цен на него может отразиться на стоимости других продуктов питания. Согласно прогнозному балансу производства и потребления сахаросодержащей продукции в ЕАЭС, в предстоящий период возможно возникновение дефицита, в связи с чем и была принята новая мера таможенно-тарифного регулирования", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, процитированный в сообщении.

Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет мониторить мировые и средние контрактные цены и фактический объем ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемы реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены Совету комиссии в марте-апреле 2022 года, говорится в сообщении.

При этом по итогам мониторинга ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с ЕТТ ЕАЭС.

Решение вступит в силу после 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

ЕЭК ЕАЭС

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