ЕЭК получила предложение РФ о льготном ввозе сахара

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила предложение России о введении тарифной льготы на ввоз сахара с 15 мая по 1 сентября 2021 года в объеме 350 тыс. тонн.

"Российская сторона внесла вопрос о предоставлении тарифной льготы на временной основе в отношении сахара белого в повестку дня очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии. Об указанных предложениях проинформированы все члены совета", - сообщил "Интерфаксу" источник в ЕЭК.

Ближайшее заседание совета состоится 1 апреля.

В конце прошлой недели Минэкономразвития РФ сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию решила направить в ЕЭК предложение о временном снятии импортной пошлины на сахар. Льгота на импорт сахара будет предоставляться при подтверждении Минсельхозом целевого назначения ввозимого товара.

В настоящее время пошлина на импорт белого сахара составляет $340 за тонну.

О планах по льготному ввозу сахара правительство РФ объявило одновременно с решением продлить действующие соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, заключенные производителями и ритейлерами в середине декабря прошлого года. Согласно условиям соглашений, в отношении сахара установлена предельная отпускная цена на уровне 36 рублей за килограмм, розничная – 46 рублей. Соглашения должны были прекратить действие с 1 апреля, но во вторник правительство утвердило постановление об их продлении (в части сахара - до 1 июня).

Для дополнительной поддержки производителей сахара в условиях регулирования рынка Минсельхоз РФ прорабатывает вопрос о субсидиях на производство и реализацию этой продукции. Ранее правительство сообщало, что производителям сахара может быть предоставлена субсидия на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на 1 кг при условии отгрузки продукции только в розницу и сохранения отпускных цен. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить около 3 млрд рублей.

РФ рассчитывает в этом году на увеличение посевов сахарной свеклы до 1,06 млн га (против 926 тыс. га в прошлом году, по данным Росстата), что должно поспособствовать стабилизации цен на сахар, заявлял Минсельхоз. Производство сахарной свеклы, по прогнозу министерства, составит не менее 40 млн тонн (32,4 млн тонн в 2020 году), что позволит выработать порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, уверены в Минсельхозе.

Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении переработчикам льготных кредитов на закупку свеклы.