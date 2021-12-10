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Председателем совета директоров "Башнефти" избран Дидье Касимиро

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров "Башнефти" избран первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, сообщила компания.

В совет директоров компании также входят: генеральный директор "Роснефтегаза" и руководитель службы внутреннего аудита "Роснефти" Геннадий Букаев, советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента "Роснефти" Елена Завалеева, вице-президент - руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов, премьер-министр правительства республики Башкортостан Андрей Назаров, вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии "Роснефти" Александр Романов, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Зелько Рунье, вице-президент по капитальному строительству "Роснефти" Игорь Табачников, советник председателя правления ПАО "Интер РАО" Рустэм Хамитов, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин.

Контрольный пакет акций (57,66% уставного капитала) принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% - у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% - у республики Башкортостан.

Башнефть Дидье Касимиро Роснефть Роснефтегаз Башкирия

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