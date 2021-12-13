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Цена Brent поднялась до $76,06 после максимального недельного роста с августа

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в понедельник после максимального с августа подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $76,06 за баррель, что на $0,91 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,73 (1%) - до $75,15 за баррель.

ЭкономикаBrent подорожала до $75,13 за баррельЧитать подробнее

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,68 за баррель, что на $1,01 (1,41%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,73 (1%) и составила $71,67 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%.

"Цены на нефть существенно выросли за неделю, поскольку опасения, связанные с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", ослабли, в то время как экономические прогнозы на 2022 год остаются в основном неизменными", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Corp. Эд Мойя.

Тем временем, министерство энергетики США одобрило первое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва (SPR) 4,8 млн баррелей нефти. Поставки для компании ExxonMobil будут осуществлены из хранилищ Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw, заявило Минэнерго. Ранее сообщалось, что ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в SPR в 2022-2024 гг.

нефть

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