Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подорожала до $75,13 за баррель

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с августа благодаря некоторому снижению опасений, связанных с потенциальными последствиями нового штамма коронавируса "омикрон".

Сигналов о том, что появление "омикрона" приведет к падению спроса на нефть, пока нет, и это дает облегчение рынку. Тем не менее, нервозность сохраняется: данные о росте заболеваемости COVID-19, а также о введении новых карантинных ограничений в ряде стран, привели к падению рынка в четверг.

К 18:30 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,95%), до $75,13 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,84 (1,18%), до $71,78 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 7,4%, WTI - более чем на 8%, и недельный подъем стоимости обоих сортов, вероятно, станет максимальным с конца августа.

Некоторое давление на нефтяной рынок оказывает долговой кризис в китайском секторе недвижимости, отмечает Market Watch. Эксперты опасаются, что дефолты компаний этого сектора ослабят рост экономики КНР, что приведет к снижению спроса на нефть в этой стране.

Brent WTI коронавирус

Новости по теме

Новости

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Пандемия коронавируса

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет

Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет

Венгрия ограничила выдачу виз российским туристам

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Белоусов спрогнозировал третью волну мировой инфляции в 2022 году

Клиенты Сбербанка жалуются на сбой в работе онлайн-банка

Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения

Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повысится до $91 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повысится до $91 за тонну
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });