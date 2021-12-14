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ФАС по ходатайству "Роснефти" привлекла ее к "делу металлургов"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела заседание комиссии по делу в отношении ПАО "НЛМК", в ходе которого представители ПАО "Роснефть" подали ходатайство о приобретении статуса заинтересованного лица, сообщила пресс-служба ведомства.

Следующее заседание назначено на 20 декабря.

Как сообщалось, в апреле 2021 года ФАС возбудила три дела на рынке плоского проката по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. По мнению ведомства, компании "Северсталь", ММК и НЛМК поддерживали монопольно высокие цены.

ФАС Роснефть

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