ФАС возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за цен на прокат

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила три дела на рынке плоского проката. По мнению ведомства, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Новолипецкий металлургический комбинат" поддерживали монопольно высокие цены.

"Рассмотрение в рамках трех разных дел позволит избежать доступ компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, - говорится в сообщении ФАС. - В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы".

На прошлой неделе ФАС объявила, что обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дела в отношении семи компаний-металлотрейдеров: АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО Металлоторговая компания "Красо".

Что можно сделать

В начале апреля у первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание с участием представителей заинтересованных ведомств, на котором обсуждалась ситуация с ценообразованием, в том числе на рынке металлопроката. По итогам этого совещания министерствам поручили представить предложения по мерам реагирования на рост цен, в отношении металлопродукции поручение было дано Минпромторгу и Минстрою (протокол совещания есть в распоряжении "Интерфакса").

В пятницу несколько источников в металлургической отрасли рассказали "Интерфаксу", что Минпромторг и Минстрой разработали предложения, направленные на сдерживание роста цен на сталь в РФ, среди которых временное ограничение или запрет экспорта металлов, повышение пошлины на вывоз лома, ограничение сделок по цене ниже рыночной только для бюджетных объектов, отмена возврата части НДС экспортерам металлопродукции низкого передела (ЖРС, заготовки, арматуры) и лома.

Обсуждается также создание стабилизационного фонда железорудного сырья, арматуры и другой метпродукции, создание системы биржевых торгов металлом и сырьем, установление доступа на экспортный рынок только для компаний, продающих металлопродукцию на бирже. Кроме того, обсуждается вопрос контроля за ценообразованием металлопроизводителей со стороны ФАС на основе установления предельной маржинальности для каждого передела.

Минпромторг заявил на прошлой неделе, что прорабатывает возможные сценарии развития ситуации на рынке металлопродукции, но никаких решений по жесткому нерыночному регулированию цен на металлопродукцию на сегодняшний день не предлагает.

В ведомстве заявили "Интерфаксу" в ответ на запрос, связанный с обсуждаемыми мерами по сдерживанию цен на сталь, что "со стороны экспертного сообщества поступают разные предложения, они анализируются, обсуждаются, но решений по перечисленным выше предложениям пока никаких не планируется".

Рост цен

В I квартале мировые цены на сталь выросли, по оценкам экспертов, в среднем на 25-35% (в зависимости от номенклатуры), в текущем квартале ожидается их повышение еще на 25-30%. Всему виной - Китай, который продолжает сокращать объемы производства стали с использованием доменных печей в рамках реализации национальной экологической программы, а также европейский регион, еще не полностью восстановивший объемы производства после закрытия мощностей в период пандемии COVID-19.

На рост цен на металлопрокат еще в конце прошлого года пожаловались российские застройщики, позднее их поддержали энергокомпании.

Основным источником сырья для выпуска строительной арматуры является лом, на экспорт которого с конца января была повышена пошлина. В начале этого года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство готово предложить ввести полный запрет на вывоз лома черных металлов из РФ, если цена на арматуру не начнет снижаться.