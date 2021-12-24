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ФАС представит результаты расследования "дела металлургов" в I квартале

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует опубликовать результаты расследования по трем делам в отношении "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат в I квартале 2022 года.

ЭкономикаФАС возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за цен на прокатФАС возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за цен на прокатЧитать подробнее

"У нас с апреля рассматривается дело, на это есть 9 месяцев. Только по одному из участников (дела - ИФ) уже 100 томов, появились новые заинтересованные в этом деле участники. (...) Это "Газпром", "Роснефть". Расследование продолжается", - заявил на пресс-конференции руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Как сообщалось, ведомство проводит заседания с участием ПАО "Газпром", "Роснефти", ССК "Звезда", союза "Объединение вагоностроителей" и Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования.

Рассмотрение трех разных дел - отдельно по каждой компании - позволяет избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ФАС. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции": в случае разового штрафа чистая прибыль в среднем сократится на 18%, а котировки акций компаний в среднем упадут на 4,4%.

Федеральная антимонопольная служба Северсталь Магнитогорский металлургический комбинат Новолипецкий металлургический комбинат

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