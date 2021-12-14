Акции Weibo упали почти на 9% после новости о штрафе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Акции Weibo Corp., владельца крупнейшей социальной сети в Китае, рухнули на торгах в Гонконге во вторник на 8,7% после новости о том, что китайские регуляторы оштрафовали компанию на 3 млн юаней ($471 тыс.).

Причина штрафа - нарушения законодательства в ряде учетных записей пользователей. С января по ноябрь регуляторы оштрафовали Weibo в общей сложности на 14,3 млн юаней.

Дебютные после SPO торги акциями Weibo в Гонконге состоялись на прошлой неделе, с тех пор котировки снизились более чем на 10%. Депозитарные расписки компании на американской бирже Nasdaq упали на 5,6% в понедельник и на 27% с начала года.

В число крупных акционеров Weibo, которая управляет сетью микроблогов наподобие Twitter, входят Sina Corp. и Alibaba Group.