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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Weibo отчиталась о квартальном убытке и сокращении выручки на 25%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года Weibo Corp., владелец крупнейшей социальной сети в Китае, зафиксировала чистый убыток и сократила выручку на 25%.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $17,14 млн против чистой прибыли в $181,74 млн годом ранее. В расчете на акцию убыток составил $0,07 по сравнению с прибылью в размере $0,78 годом ранее.

Скорректированная прибыль Weibo сократилась в 1,7 раза, до $119 млн по сравнению с $209,6 млн годом ранее. В расчете на акцию показатель составил $0,50 против $0,90 годом ранее.

Выручка упала до $453,6 млн с $607,4 млн годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель уменьшился на 20%. При этом доходы от рекламы и маркетинга сократились на 27% и составили $393,4 млн.

Количество пользователей соцсети (MAU, активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец сентября составляло 584 млн, увеличившись за год примерно на 11 млн. Число пользователей, активных ежедневно, выросло примерно на 5 млн - до 253 млн.

Weibo Китай
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