В Генпрокуратуре предложили запретить работу шахтеров на большой глубине

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Кемеровской области после гибели 51 человека на угольной шахте "Листвяжная" на заседании комиссии по энергетике федерального госсовета предложили запретить труд шахтеров на глубине, где нельзя обеспечить безопасность его жизни и здоровью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

На заседании обсуждалось усиление мер безопасности на угледобывающих предприятиях с учетом анализа причин аварии на "Листвяжной". Замгенпрокурора Дмитрий Демешин, в частности, сказал, что прокурорские проверки на угледобывающих предприятиях десяти регионов выявили ряд серьезных нарушений требований промышленной безопасности.

"Для их решения необходимо совершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности в угольной отрасли. В частности, предусмотреть оплату простоя горняков не по их вине в размере не менее средней заработной платы при наличии угрозы их жизни и здоровью до устранения рисков. Также предложено запретить использование труда человека на глубинах, которые не обеспечивают безопасность его жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о какой конкретно глубине идет речь.

Также Демешин предложил "рассмотреть вопрос правового регулирования запрета нахождения в шахте более чем одной смены горняков", а также ввести требования о необходимости обслуживания систем контроля организациями, которые имеют соответствующий допуск и уровень подготовки специалистов. Еще он считает необходимым "предусмотреть оплату простоя горняков не по их вине в размере не менее средней заработной платы при наличии угрозы их жизни и здоровью до устранения рисков". Т

Вице-премьер Александр Новак на совещании сказал, что на встречах с шахтерами он выслушал "нарекания к работе самоспасателей". "Также рабочие предложили создать запас инструментария, который есть у ВГСЧ (военизированных горноспасательных частей - ИФ), чтобы обеспечить в том числе собственными силами спасение людей до прибытия спасателей. Высказаны предложения по контролю уровня дегазации, увеличению страховых возмещений, по льготной ипотеке работникам, которые трудятся в особо опасных условиях", - говорится в сообщении.

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий сообщил, что для предотвращения аварийных ситуаций разработаны и совершенствуются нормативные правовые основы осуществления горных подземных работ, ужесточен надзор в области промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". По собственным данным компании, 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.