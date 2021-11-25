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Прокуратура после пожара на "Листвяжной" проверит все шахты Кузбасса

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области после ЧП на шахте "Листвяжная".

"Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", - сообщили журналистам в Генпрокуратуре.

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В ведомстве отметили, что по поручению Краснова на место происшествия выехал его заместитель Дмитрий Демешин с целью координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и установлению причин произошедшего.

Ситуация с трагедией на шахте находится под особым контролем генпрокурора, добавили в надзорном ведомстве.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По предварительным данным, погибли 11 человек. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Кемеровская область

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