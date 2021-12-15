СКР подтвердил задержания собственника шахты "Листвяжная"

Также задержаны два топ-менеджера компании "СДС-Уголь" и главный инженер "Листвяжной"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Следственном комитете подтвердили задержание собственника шахты "Листвяжная", председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева и еще четырех человек по делу о гибели 51 человека в результате аварии.

Задержаны также гендиректор "СДС-Угля" Геннадий Алексеев, техдиректор компании Антон Якутов. Кроме того задержан главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. Ранее утром о задержании Федяева, Алексеева и Якутова сообщал источник "Интерфакса".

В зависимости от роли каждого задержанным вменили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК) и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

Следствие намерено просить суд арестовать всех четверых.

Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок уже арестованы. Также арестованы два сотрудника Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, которым вменяют халатность в связи со взрывом на "Листвяжной".

14 декабря на шахте побывал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он встретился с пострадавшими и родственниками погибших, а также провел совещание со следственной группой.

На совещании у президента по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса 2 декабря Владимир Путин, ссылаясь на материалы уголовного дела об этом взрыве, заявил, что руководство шахты систематически принимало меры к тому, чтобы скрывать загазованность шахты метаном и в шахте фальсифицировались показатели датчиков. По его словам, в СК причиной аварии считают отсутствие контроля руководства шахты за безопасностью. Он также отметил, что Ростехнадзор недостаточно проверял эту шахту. Генпрокурор Игорь Краснов отметил, что на "Листвяжной" "гладко было все только на бумаге".

Присутствовавшие на этом совещании Федяев и Алексеев заявили, что не снимают с себя ответственности за случившееся.

Алексеев при этом отметил, что "внешние факторы официально показывали", что на шахте "все замечательно", но это оказалась "только кажущаяся стабильность". "Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания", - добавил он.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". По собственным данным компании, 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел утром 25 ноября. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело погибшего.